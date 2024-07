Le Pen már hétfőn rákapcsolhat a magyar uniós mesterterv végrehajtására

Az Európai Parlament radikális jobboldali képviselőcsoportjai átrendeződhetnek: a Marine Le Pen vezette Nemzeti Összefogás a hírek szerint csatlakozik az újonnan a Fidesz-KDNP által életre hívott Patrióták Európáért nevű csoporthoz. Bár ezzel csökkenhet a francia kemény jobboldaliak befolyása az EU-ban, a Politico szerint már hétfőn bejelenthetik a csatlakozási szándékukat.

A Politico tárgyalásokban részt vevő forrásai szerint ezzel a lépéssel a Patrióták a harmadik legnagyobb frakcióvá válhatnak a Parlamentben. A Nemzeti Összefogás 30 képviselője, akik jelenleg az Identitás és Demokrácia (ID) csoporthoz tartoznak, várhatóan a Patrióták legnagyobb küldöttsége lesznek. A június végén alakult új csoportban Orbán Viktor magyar miniszterelnök pártjának EP-képviselői is már biztosan ott lesznek, mint alapítók. Az elmozdulás kiszoríthatja Emmanuel Macron Megújuló Európa pártját a harmadik helyről, ami megnehezítheti a centrista koalíció azon törekvését, hogy Ursula von der Leyen második mandátumát szerezze meg az Európai Bizottság elnöki posztján.

A francia radikálisok hivatalos bejelentése állítólag hétfő délutánra várható Brüsszelben. A csoport bővülése jelentősen növelheti a Nemzeti Összefogás látszólagos befolyását a parlamentben, annak ellenére, hogy a legutóbbi francia parlamenti választásokon nem túl jó eredményeket értek el. Jordan Bardella, a Nemzeti Összefogás elnöke és európai parlamenti képviselő vasárnap egy beszédében utalt arra, hogy a párt csatlakozni kíván a Hazafiakhoz.

Az Orbán Viktor által Bécsben indított Patrióták már eddig is számos EP-képviselőt vonzott különböző pártokból, köztük Geert Wilders holland PVV-jét, a spanyol Voxot és Matteo Salvini Ligáját. Le Pen EP-képviselőivel kiegészülve a csoport 79 törvényhozót számlálna, ami meghaladná mind a liberális Renew Europe frakciót, mind a kemény jobboldali Európai Konzervatívok és Reformisták (ECR) csoportját.

A képviselőcsoport hatalmát azonban korlátozhatja az úgynevezett cordon sanitaire, egy olyan stratégia, amelynek keretében a többi képviselőcsoport megakadályozza, hogy a csoport olyan kulcsfontosságú pozíciókat töltsön be, mint a bizottsági elnökségek vagy a Parlament alelnöki tisztségei. Eltérőek a vélemények arról, hogy a Patrióták az ID átnevezése vagy egy teljesen új szervezet. Ettől függetlenül a szélsőjobboldali csoportok közötti szövetségváltás jelentősen megváltoztathatja az Európai Parlament politikai arculatát.

Viszont annyiban hátrányba kerülhet Le Pen és Bardella a csatlakozással, hogy miután a július 4-i határidőig nem jelentették be a Patrióták frakció megalakulását, az EP-ben kevesebb bizottsági helyre számíthatnak, ami viszont az ID-t már megilletné. Tehát jogtechnikailag korlátozhatják az új frakció felszólalásainak a számát. Mindez pedig némi presztízsveszteséget is jelentene a francia radikálisoknak, akiket Emmanuel Macron elnök hazárdjátéka végül az első fordulós elsőről a harmadik helyre lökött a francia nemzetgyűlési választásokon. Így amellett, hogy nem adhatnak miniszterelnököt Franciaországban, még az EP-s ID-frakció vezetői szerepét is leadják egy új formáció kedvéért.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images