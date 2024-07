Von der Leyen botránya pont egy nappal a sorsdöntő szavazása előtt kapott új erőre

Az Európai Unió Bírósága (EUB) úgy ítélte meg, hogy az Európai Bizottság nem biztosított megfelelő hozzáférést a Covid-19 vakcinaszerződésekhez, mivel szabálytalanságokat állapított meg a dokumentumok egyes részeinek szerkesztésére vonatkozó indoklásában. Az ügyet a Zöldek európai parlamenti képviselőinek egy csoportja terjesztette elő, akik 2021-ben hozzáférést kértek a szerződésekhez és a kapcsolódó dokumentumokhoz.

Az Európai Bizottság csak részleges hozzáférést biztosított a szerződésekhez, azzal érvelve, hogy egyes részeket kereskedelmi érdekek vagy a magánélet védelmében szerkesztettek át. Az EP-képviselők ezután bírósághoz fordultak a nyilvánosságra hozatal elutasítása miatt. Az EUB szerdán úgy döntött, hogy az Európai Bizottság döntése, miszerint a szerződések egyes szakaszait átdolgozza, részben szabálytalan, és az uniós végrehajtó testület nem bizonyította, hogy az említett záradékokhoz való szélesebb körű hozzáférés aláásná az érintett vállalatok kereskedelmi érdekeit.

Az ítélet egy nappal azelőtt született, hogy Ursula von der Leyenre sorsdöntő szavazás vár az Európai Parlamentben, hogy még egy cikluson át ő lehessen az Európai Bizottság vezetője. Csütörtökön 361 európai parlamenti képviselő támogatását kell megszereznie ahhoz, hogy ismét megerősítsék az Európai Bizottság élén.

A mostani botrány előzménye, hogy a von der Leyen által vezetett Bizottság a tagállamok nevében tárgyalásokat folytatott a Pfizerrel a közös EU-s vakcinabeszerzésekről, és 2,4 milliárd euró értékben vásárolt az oltóanyagokat, további 900 millió adag megvásárlására vonatkozó opcióval.

A Bizottság vakcinaszerződésekról szóló tárgyalásoknál nem volt teljesen transzparens: a New York Times 2021 áprilisában megjelent riportja feltárta a von der Leyen és a Pfizer vezérigazgatója, Albert Bourla között folytatott telefonbeszélgetéseket és szöveges üzeneteket, amelyekben a vakcinaszerződésekről tárgyaltak. Egy újságíró, Alexander Fanta kérelmet nyújtott be a Bizottsághoz, amelyben hozzáférést kért ezen szöveges üzenetek tartalmához, de a brüsszeli testület azt válaszolta, hogy nem sikerült azonosítani a kérelem tárgykörébe tartozó dokumentumokat.

Az Európai Bizottság válasza nyomán Emily O'Reilly, az európai ombudsman vizsgálatot indított, amely hivatali visszásságot állapított meg Fanta kérelmének kezelése során. 2023 januárjában a The New York Times az Európai Bíróság elé vitte az uniós végrehajtó testületet, miután az nem adta át nekik a leiratokat és üzeneteket. A vakcinaügyletek átláthatóságának hiánya feldühítette az Európai Parlament törvényhozóit is, akik több mint 20, a Bizottsághoz benyújtott parlamenti megkereséssel kérték az ügy tisztázását és átláthatóságát.

Az ellentmondás miatt felszólítottak arra, hogy tiltsák meg a Pfizer képviselőinek belépését az Európai Parlamentbe, amit a Parlament elnöki konferenciája végül elutasított. 2023 márciusában Stella Kyriakides egészségügyi biztos megjelent a Parlament COVID-19 (COVI) különbizottsága előtt, hogy részt vegyen egy heves szóváltásban az európai parlamenti képviselőkkel, amelynek során ragaszkodott ahhoz, hogy von der Leyen nem vett részt a Covid-vakcina szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokban.

