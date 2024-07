Gyökeresen átalakítaná az EU-t Ursula von der Leyen

Ha maradhat az Európai Bizottság élén, Ursula von der Leyen egy átfogó és ambiciózus modernizációs programba kezdene, amelynek középpontjában a végrehajtás felgyorsítása, a beruházásösztönzés és az uniós pénzügyi rendszerek reformja állna, hogy az EU felkészüljön a jövőre. A terv, amely valamennyi intézmény és tagállam együttes erőfeszítését igényli, már az újabb tagállamokkal kibővült Európai Unió működésének javítását, a geopolitikai kihívások kezelését és a demokratikus legitimitás javítását célozza a polgárok minél intenzívebb bevonásán keresztül.

Az újrázásra készülő Ursula von der Leyen által kiadott program egyik kulcsfontosságú eleme egy új, hosszú távú költségvetés, amely célzottabb lesz, igazodik majd az EU-s prioritásokhoz és rugalmasabb lesz, hogy azonnal tudjon forrásokat irányítani oda, ahol szükség van az uniós fellépésre. Egyszerűbb lesz a működése is, kevesebb programmal, és minden egyes országra vonatkozóan egy tervvel, amely összekapcsolja a kulcsfontosságú reformokat a beruházásokkal, és a közös versenyképességi célokra összpontosít. A költségvetés hatékonyabb lesz az Európai Versenyképességi Alap létrehozásával és a költségvetés jobb felhasználásával a további nemzeti, magán- és intézményi finanszírozás ösztönzésére. A jogállamisági feltételek pedig továbbra is blokkolhatják majd a források lehívását.

A konszolidálnák a jogállamiságról szóló jelentést, és kiterjesztik az egységes piaci dimenzióra és más csatlakozó országokra is. A Bizottság a jogállamiság fenntartásába is be fog fektetni, és az uniós finanszírozást olyan nemzeti intézkedésekre fordítja, mint a korrupció elleni küzdelem és az EU pénzügyi érdekeinek védelme. A jövőbeli hosszú távú költségvetés erős garanciákat tartalmaz majd a jogállamiságra vonatkozóan, és a Bizottság továbbra is a jogsértéseken keresztül történő végrehajtást és a 7. cikk szerinti mechanizmus megerősített alkalmazását fogja alkalmazni.

Az új költségvetés mellett az Európai Bizottság az Európai Demokrácia Pajzsa elnevezésű új kezdeményezést is javasol, amelynek célja, hogy megvédje az EU-t a külföldi információs manipulációtól és az online választási beavatkozásoktól. A cél a helyzetfelismerés és a társadalmi ellenálló képesség növelése a digitális és médiaműveltség erősítése, az előzetes hírszerzés és a tényellenőrzők európai hálózata révén.

A terv azzal érvel, hogy a geostratégiai rivalizálás világában az EU-nak határozottabban kell érvényesítenie stratégiai érdekeit. Az Európai Bizottság ezért szorosan együttműködne a hasonlóan gondolkodó partnerekkel és szövetségesekkel a G7-eken belül és kívül, és kinevez egy külön bővítési biztost, aki irányítja az Európai Unió további kiteljesedésére irányuló munkát. A Bizottság a mediterrán térségért felelős biztost is kinevez, aki a beruházásokra és partnerségekre, a gazdasági stabilitásra, a munkahelyteremtésre, az energiára, a biztonságra, a migrációra és a régió egyéb közös érdekű területeire összpontosít.

Az új mediterrán paktum át fogja alakítani ezt az alapvető fontosságú kapcsolatot, és egyértelmű politikai jelét adja a partnerségnek egy egyre vitatottabb és bizonytalanabb világban. Az EU a Közel-Keleten is aktív szerepet fog játszani, és törekedni fog az azonnali gázai tűzszünetre, a túszok szabadon bocsátására, valamint a régiónak nyújtott humanitárius segítségnyújtás jelentős és tartós növelésére.

Az Európai Bizottság többéves támogatási csomagot dolgoz ki a hatékony Palesztin Hatóság számára, és segíteni fogja a kétállami megoldás elérését.

Az EU kül- és gazdaságpolitikájának tükröznie kell azt a tényt, hogy a geopolitika és a geoökonómia kéz a kézben jár. A Bizottság prioritásként fogja kezelni Európa gazdasági biztonságának és gazdasági államvezetésének előmozdítását, a versenyképesség hazai fokozását, valamint a stratégiai és kettős felhasználású technológiák kutatási kapacitásába való beruházást. A Bizottság emellett határozottabban fog fellépni az EU gazdaságának védelme érdekében a kulcsfontosságú technológiák kiszivárgásától és a biztonsággal kapcsolatos aggályoktól, különösen a stratégiai versenytársakkal és a rendszerszintű riválisokkal szemben. Az EU gazdasági külpolitikájának második pillére a kereskedelem, és a Bizottság folytatja a szabad és tisztességes kereskedelmi kapcsolatok elmélyítését a világ növekedési központjaival és partnereivel.

Az EU gazdasági külpolitikájának harmadik pillére a partnerségekben és az érdekekbe való közös befektetés a Global Gateway, az EU globális infrastrukturális fejlesztési projektekbe való befektetésre irányuló kezdeményezése révén. A Bizottság a Global Gateway-t a következő szintre emeli azáltal, hogy a partnereknek integrált ajánlatot tesz, amely magában foglalja az infrastrukturális beruházásokat, a kereskedelmet és a makrogazdasági támogatást.

Az EU az Indo-csendes-óceáni térséggel, Afrikával, valamint Latin-Amerikával és a karibi térséggel fog együttműködni a közös érdekű területeken.

Von der Leyen szerint az EU-nak szisztematikusabb megközelítést kell alkalmaznia a jogszabályok nem uniós országokra gyakorolt hatásának értékeléséhez, és célzottabb támogatást kell nyújtania, hogy segítse őket a jogszabályokhoz való alkalmazkodásban és az azokból származó előnyök kihasználásában.

Az Európai Bizottság az európai védelem és biztonság új korszakát is meghirdetné, amelynek célja, hogy megerősítse az EU védelmi képességét és elrettentse a potenciális ellenfeleket az egyre inkább széttöredezett és bizonytalan világban. A terv válasz az ukrajnai konfliktusra, valamint Oroszország és Kína növekvő védelmi kiadásaira. A Bizottság egy valódi Európai Védelmi Unió létrehozására fog összpontosítani, amelyben a tagállamok megtartják a saját csapataikért való felelősséget, de európai szinten fokozott koordinációval és támogatással.

Ennek a munkának a felügyeletére védelmi biztost neveznének ki, és a megbízatás első 100 napjában tervet nyújtanak be az európai védelem jövőjéről. Ennek célja a védelmi beruházások jelentős növelése, különös tekintettel a nemzeti fegyveres erők újjáépítésére, feltöltésére és átalakítására.

Az Európai Védelmi Alapot úgy építik fel, hogy az olyan területeken, mint a haditengerészet, a szárazföldi és légi harc, az űralapú korai előrejelzés és a kibernetika, magas szintű védelmi képességekbe fektessenek be.

Az európai védelmi ipari programot megerősítik a közös beszerzések ösztönzése és az EU legkritikusabb képességhiányainak kezelése érdekében. Létrejön a védelmi termékek és szolgáltatások valódi egységes piaca a termelési kapacitás növelése és a közös beszerzések ösztönzése érdekében.

Annak érdekében, hogy ezeket az ambíciókat beruházásokhoz lehessen igazítani, a Bizottság a védelmi célú magánberuházások ösztönzésére fog törekedni, és a következő többéves pénzügyi keretben javaslatokat fog tenni a sürgős védelmi beruházási igényekre. Az Európai Beruházási Bank is részt vesz majd a közös védelmi projektek és a védelmi innováció finanszírozásában és kockázatmentesítésében.

Von der Leyen újraválasztásáról csütörtök délután dönt az Európai Parlament egy titkos szavazáson.

