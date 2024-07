Varga Mihály államadósság-reformot sürget a gazdaság megmentéséhez

A Fenntartható Fejlődési Célok megvalósítása komoly kihívások elé állítja a G20 országokat, ezért az Európai Uniónak is lépéseket kell tennie a vállalások előmozdítása érdekében - mondta Varga Mihály pénteken Rio de Janeiróban, miután felszólalt a G20-as pénzügyminiszterek és jegybankelnökök tanácskozásának második napján – közölte a Pénzügyminisztérium az MTI-vel.

Varga Mihály szerint ahhoz, hogy a 2015-ben lefektetett célok teljesüljenek, a nemzetközi pénzügyi struktúra átalakítása szükséges. Emlékeztetett, hogy az ENSZ keretében 2015-ben elfogadott fenntartható fejlődési célok 17 olyan célt fogalmaznak meg, amelyeket 2030-ig kellene elérni. Ezek közé tartozik a tisztességes munka és gazdasági növekedés elősegítése, valamint az ipar és innováció fellendítése.

A pénzügyminiszter hozzátette, hogy ezen célok elérésében stagnálás vagy visszalépés tapasztalható. A G20-ak szerint az államadósság, a tőkeáramlás és a nemzetközi fejlesztési bankok reformjával kapcsolatos intézkedések hatékonyan segíthetnék a fejlesztések finanszírozását, amit az Európai Unió is támogat. Varga kiemelte, hogy a globális gazdaság megfelelő működéséhez elengedhetetlen az alacsony jövedelmű országok megfelelő adósságkezelése.

Ezek az országok segítségre szorulnak, mivel a magas államadósság fokozza sebezhetőségüket, ami hosszú távon negatívan hathat a világgazdaságra. Az EU elkötelezett a G20 adósságkezelési keretrendszerének jobb és kiszámíthatóbb végrehajtása mellett – véli Varga Mihály.

Rámutatott, hogy Magyarország ebből a szempontból szerencsés helyzetben van, hiszen az ukrajnai háború szomszédságában is csökkenteni tudta államadósságát, és ez a csökkenő tendencia töretlen. A G20 csoportnak, beleértve az Európai Uniót is, nagy felelőssége van abban, hogy a szorult helyzetben lévő országoknak megfelelő segítséget nyújtson. Hosszú távon a szövetség érdeke is, hogy a szegényebb országok felzárkóztatásával csökkenjen a finanszírozási teher és a migrációs nyomás. Az Európai Unió Tanácsának elnökeként Magyarország mindezeket az intézkedéseket támogatja.

Az év végéig Magyarország tölti be az EU soros elnöki tisztét, de Orbán Viktor békemissziója, melynek keretében Oroszországba látogatott Vlagyimir Putyinhoz, konfliktusokat eredményezett az unióval és a többi tagállammal való viszonyban.

Címlapkép forrása: EU