Egyre fájdalmasabbak az EU Kínára kivetett büntetővámjai

A Volkswagen és a BMW arról számolt be, hogy a kínai eladások visszaesése jelentős hatással volt a második negyedévi nyereségükre, és mindkét német autógyártó figyelmeztetett az EU és Kína közötti kereskedelmi háború lehetséges következményeire, főként ha Peking válaszlépésekről dönt – írja a Financial Times

A Kínában gyártott elektromos járművekre (EV) kivetett uniós pótvámok bevezetése az európai autógyártókat sújtja, köztük a BMW-t, amely Kínában gyárt járműveket az európai piacra – számolt be a brit lap.

Oliver Zipse, a BMW vezérigazgatója figyelmeztetett, hogy Kína részéről ellenintézkedések várhatók, hangsúlyozva, hogy Európa zöld átállása nagyban támaszkodik az ázsiai országból származó nyersanyagokra és technológiára. Az EU azt követően vetett ki vámokat, hogy egy szubvenciós vizsgálat során

bizonyítékot találtak arra, hogy Peking jelentős támogatásokat nyújt a kínai EV-ágazatban és a teljes értékláncban. Az intézkedés ideiglenes, az EU-tagállamok novemberi szavazásáig.

Oliver Blume, a VW vezérigazgatója megjegyezte, hogy bár a kínai kereskedelmi minisztérium kezdetben törvénytelennek nevezte az EU lépését, a kínai miniszterekkel folytatott legutóbbi megbeszélések azt jelezték, hogy nyitottak egy kompromisszumos megoldás megtalálására. Blume személyesen is foglalkozott az üggyel, és a szavazás előtt több uniós országgal is kapcsolatban áll. Elismerte, hogy Kína 15%-os vámot vet ki az európai elektromos járművekre, és kölcsönösséget vár el az EU-tól, amely alapesetben csak 10 százalékos terhet vet ki a behozatalra. A VW mintegy 90 000 embert foglalkoztat Kínában, és az elmúlt négy évben több mint 10 milliárd eurót fektetett be.

Kína továbbra is kulcsfontosságú piac a német autógyártók számára, de a BYD-hez hasonló hazai EV-márkák növekvő versenye fokozta a nyomást és árháborút indított el. A VW kínai vásárlóknak történő kiszállításai több mint 19%-kal csökkentek a második negyedévben, ami az adózás előtti nyereség 8,4%-os, alig 5 milliárd euróra történő visszaeséséhez vezetett.

A BMW, amely az EV-értékesítések terén felülmúlta német riválisait, de cég a kínai szállításai közel 5%-kal csökkentek, a nettó nyereség pedig közel 9%-kal, 2,7 milliárd euróra esett vissza. A Citigroup elemzői arra figyelmeztettek, hogy a BMW kitettsége túlságosan nagy Kína felé, míg a VW működési árrés növelésére tett kísérletei szorosan kötődnek az országbeli eladásokhoz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio