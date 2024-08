Von der Leyen ultimátuma: egyre több tagállamtól vár neveket

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, intenzív kampányt folytat, hogy a végrehajtó testületben több nőt nevezhessen ki biztosnak. Különösen kisebb országokat igyekszik rávenni, hogy alternatív női jelölteket állítsanak, cserébe vonzóbb portfóliókat ígér nekik. Segítségére lehet, hogy több jelölttel is problémák lehetnek az Európai Parlamentben – így például Várhelyi Olivérrel is –, akik helyett majd női szakembereket ajánlhatnak a tagállamok.

Hiába kérte meg a tagállamokat, hogy legalább két jelöltet – egy nőt és egy férfit – küldjenek az Európai Bizottság biztosi posztjaira, a legtöbb ország figyelmen kívül hagyta az utasítást. Így jelenleg a 27 biztos között összesen 6 darab nő van.

Von der Leyen ezért új stratégiát választott, a kisebb tagországokat nyomasztja, hogy tegyenek eleget a kérésének.

E taktikát állítólag Máltával szemben is alkalmazza. A Times of Malta jelentése szerint az uniós vezető nyomást gyakorol a valettai kormányra, hogy a jelenlegi férfi jelöltjét, Glenn Micallefet, egy alkalmas nővel cserélje le. A hírek szerint legalább két másik kisebb uniós országra is hasonló nyomást gyakorol. Az egyik diplomata szerint Helena Dalli, Málta jelenlegi biztosnője, aki az egyenlőség kérdésével foglalkozik, szívesen maradna egy második ciklusra is. Ám Robert Abela, Málta miniszterelnöke valószínűleg nem változtatja meg döntését Micallef jelöléséről, mert azzal csorbítaná saját tekintélyét – írja a Politico.

Von der Leyen legutóbbi törekvése a női képviselet növelésére épp néhány nappal az általa meghatározott augusztus 30-i határidő előtt történt, amelyen az EU országainak be kell nyújtaniuk a biztosjelöltjeiket. A három ország mellett, amelynek jelöltjein változtatni szeretne, még öt főváros nem tette közzé hivatalosan a jelöltjét, és így még lehetőség nyílik női jelöltek előtérbe helyezésére. A Bizottság elnöke rendelkezik azzal a hatáskörrel, hogy befolyásolja a tagállamok döntését azzal, hogy fontosabb biztosi portfoliókat ígér az egyes kormányoknak, ami jelentős alkudozásokhoz vezethet a határidő lejárta után is.

Az Európai Bizottság elnöke tisztában van azzal, hogy egy férfi jelölt női jelöltre cserélése nagyobb értéket képvisel a nemek arányának kiegyensúlyozásában, mint új női jelöltek előterjesztése olyan országokból, mint Belgium vagy Bulgária, amelyek még nem tették meg javaslataikat.

Ami még segítheti az ügyét, hogy az Európai Parlament állítólag több jelöltet is elbuktatna a szeptember közepi meghallgatáson: az egyik a már említett Micallef, akit tapasztalatlannak és túl fiatalnak tartanak ahhoz, hogy biztos legyen. A másik sokat emlegetett konfliktusos jelölt Várhelyi Olivér, aki jelenleg is az Európai Bizottság bővítéspolitikáért felelős vezetője. Az elmúlt öt évben többször is bírálták az EP-frakciók, mivel többször is azzal gyanúsították, hogy a magyar kormány érdekeit képviselte az EU helyett, ami szigorúan tilos a biztosoknak. A sajtóhírek szerint őt is várhatóan elkaszálják a képviselők és helyette egy női jelöltet kér majd von der Leyen.

