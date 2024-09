Teljes az Európai Bizottság névsora

Belgiumban hétfőn bejelentették, hogy az ország Hadja Lahbib külügyminiszter jelöli az Európai Bizottság testületébe. Ezzel minden uniós tagország jelöltje ismertté vált.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének kérése értelmében a tagországok kormányainak augusztus 30-ig kellett bejelenteniük biztosjelöltjeiket. Von der Leyen korábban felszólította a tagországokat arra is, hogy - a nemek közötti egyensúly elérése érdekében - két jelöltet nevezzenek meg, és az egyik nő legyen, ennek azonban a legtöbb ország nem tett eleget.

Egyedül Bulgária jelentett be egy férfit és egy nőt biztosjelöltként, Julian Popov és Ekaterina Zaharieva személyében. Georges-Louis Bouchez, a vallon liberális Reformer Mozgalom (MR) elnöke hétfőn az X közösségi oldalon erősítette meg, hogy Belgiumban Lahbibra esett a választás.

Értésre adta azt is, hogy a döntés egyik szempontja a nők arányának növelése volt a biztosjelöltek között. Belgiumban június elején, az európai parlamenti választásokkal egy időben parlamenti választásokat is tartottak, ám a kormányalakítási tárgyalások augusztus végén ismét kudarcba fulladtak, emiatt késlekedett Brüsszel a biztosjelölt-állítással is. Lahbib jelöltségét az ügyvivő kormánynak még hivatalosan is jóvá kell hagynia.

Az uniós eljárásrend szerint mindegyik biztosjelölt meghallgatáson vesz részt az Európai Parlament illetékes szakbizottsága előtt, hogy ismertesse a számára tervezett pozícióval kapcsolatos elképzeléseit, és megválaszolja a képviselők kérdéseit.

Ezt követően a képviselők szavaznak arról, hogy jóváhagyják-e a testület egészét. Ha igen, az uniós tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács kinevezi a hivatalba lépő biztosi testületet. Az uniós végrehajtó testületbe Magyarország ismételten Várhelyi Olivért jelölte, aki most lejáró ötéves mandátumának ideje alatt a bővítésért és szomszédságpolitikáért volt felelős.

