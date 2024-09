Újabb botrány robbant ki az EU-ban, az EP-elnök magyarázkodhat

Portfolio 2024. szeptember 04. 12:52

Az Európai Parlament elnöke, Roberta Metsola, aki a korrupció elleni harc élharcosaként ismert, most magyarázkodásra kényszerül. A Politico által feltárt információk szerint Metsola egy új etikai kódexet vezetett be, amelynek célja a transzparencia növelése, azonban a szabályozás saját magára nem vonatkozott. Metsola férje, Ukko Metsola, a Royal Caribbean Group EU-s lobbistájaként tevékenykedett, miközben felesége olyan környezetvédelmi törvényeket írt alá, amelyeket ő is befolyásolt.