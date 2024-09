Az EU előhozta szuperfegyverét, de sokan vonakodnak bevetni

Hónapokig tartó késedelem után Mario Draghi, az Európai Központi Bank korábbi vezetője hamarosan bemutatja az Európa versenyképességének fokozásáról szóló átfogó jelentését. A 400 oldalas, grafikonokkal és innovatív ötletekkel teli dokumentum célja, hogy Európa hatékonyabban versenyezzen az olyan globális szuperhatalmakkal szemben, mint az Egyesült Államok és Kína. A jelentés várhatóan mintegy 900 milliárd eurós beruházást szorgalmaz az európai gazdaságba, de komoly reformokat is megkövetel.

A jelentés szerint a hatalmas beruházásokat közvetlenül az EU által beszedett adókból lehetne finanszírozni, amely koncepció részben már a gyakorlatban is működik, mivel az uniós országok a héa-bevételek (lényegében ez az áfát jelenti) egy bizonyos százalékát már most is Brüsszelbe küldik – számolt be a Politico.

Emellett Draghi új prudenciális szabályokat javasol, hogy a kockázatkerülő európaiakat bátrabb befektetésekre ösztönözze, ami kardinális a tőkepiaci unió létrejöttéhez.

A jelentés azt is hangsúlyozza, hogy Európának nagymértékben be kell fektetnie a gazdaság szén-dioxid-mentesítésébe, a digitális innovációba és az infrastruktúrába, jelentős szerepet szánva a magántőkének.

A Draghi-terv közzétételének időzítése nem tekinthető ideálisnak, mivel azután történt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke már előzetesen ismertette napirendjének nagy részét, és az új Bizottság struktúrája is kialakult. A jelenlegi európai politikai légkörre való tekintettel sokan szkeptikusak a jelentés lehetséges hatásával kapcsolatban. Számos uniós kormány a belpolitikai kérdésekkel van elfoglalva: Németország ellenáll az uniós költségvetés növelésének, Franciaország politikai patthelyzetben van, Hollandia pedig ellenzi az uniós kiadások növelését.

Így Draghi sürgős és határozott fellépésről szóló felhívása Európa gazdasági hanyatlásának megakadályozására jelentős akadályokba ütközik. Sok kormány egyáltalán nem érzi, hogy az EU-s versenyképesség javítása égető lenne. Már a publikálás előtt Sven Giegold, német klíma- és gazdasági államtitkár kétségeit fejezte ki a javasolt költségvetés biztosításának megvalósíthatóságával kapcsolatban, és a meglévő források kreatívabb felhasználását javasolta.

A jelentés az ágazatok széles skáláját öleli fel, beleértve a védelmi, az energetikai és az innovációs ágazatokat, és foglalkozik Európa nemzetállamok szerinti széttagoltságával. Jelentős beruházásokat javasol a tiszta technológiákba, az energiahálózatokba, valamint a versenyszabályok és a kereskedelempolitikák felülvizsgálatát. Draghi hangsúlyozza az olyan európai értékek fontosságát is, mint a társadalmi egyenlőség és a minőségi közszolgáltatások. A jelentés sikere azonban nagyban függ majd az uniós vezetők politikai akaratától. A szkepticizmus ellenére van remény arra, hogy a jelentés a korábbi Werner- és Delors-jelentésekhez hasonlóan történelmi jelentőségű uniós reformokat indíthat el.

Címlapkép forrása: EU