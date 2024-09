Sokkoló jelentés: időzített bombán ül egész Európa

A munkaképes korú európaiak számának feltartóztathatatlan csökkenése az elkövetkező évtizedekben óriási terhet ró majd a jóléti rendszerekre és az államháztartásra - derül ki abból a jelentésből, amely a demográfiai időzített bombáról szóló, e héten folytatandó uniós megbeszélések alapját képezi.

A Bruegel agytröszt által az EU 27 tagállamának pénzügyminisztériumi és központi banki vezető tisztviselői számára készített prezentáció szerint az európai társadalom elöregedése csökkenteni fogja a munkával rendelkezők és adófizetők számát, miközben növelni fogja a nyugdíjasok és a több egészségügyi ellátásra szorulók számát.

Még a bevándorlás jelenlegi ütemű folytatása sem lesz elegendő a munkaképes korú népesség csökkenésének ellensúlyozására,

ami sok európai számára már most is elfogadhatatlan megoldás, amint azt a szélsőjobboldali pártok növekvő támogatottsága is mutatja - áll a Reuters hírügynökség által idézett jelentésben.

Az EU soros elnökségét betöltő Magyarország, amely pénteken és szombaton a megbeszélések házigazdája lesz, határozottan ellenzi a bevándorlás növelését, és ehelyett várhatóan olyan megoldásokat javasol majd, mint a termékenységi ráta növelése a családok nagyobb támogatásával és a munkaerő-piaci részvétel fokozásával.

A Bruegel szerint a nettó bevándorlás hiányában a 20-64 éves munkaképes korúak száma Európában a 2022-es 264 millióról 2050-re mintegy ötödével, 207 millióra fog csökkenni.

Még ha a 450 milliós Európai Unió évente valamivel több mint egymillió bevándorlót fogadna is be - ami nagyjából a 2016-2020 közötti időszak átlaga -, ez a Bruegel szerint a munkaképes korú népesség csökkenésének kevesebb mint felét pótolná.

A tárgyalt dokumentumok szerint a népesség elöregedésének hatását enyhítő egyéb lehetséges intézkedések közé tartozik az egészségügyi és a tartós ápolási költségek jobb kezelése, valamint

a nyugdíj- és egészségügyi rendszerek reformja.

Az Európai Bizottság 2024-es öregedési jelentése szerint minden 10. 65 év feletti inaktív emberre 2070-ben már csak 14 foglalkoztatott jut, szemben a 2022-es 22-vel.

