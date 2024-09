Határok lezárása: egyre erősebb a konfliktus az EU-ban

Miután Németország lezárta határait, új egyeztetéseket kezdeményeznek az Európai Bizottságnál az európai intézkedésekről. A cél a schengeni övezet megmentése, és ebbe már a briteket is bevonnák.

Az EU tagállamai az uniós külső határok átjárhatóbbá tételére törekszenek, miközben a belső, schengeni övezeten belüli határellenőrzési szigorításokra keresnek tartós megoldásokat. A következő Európai Tanács ülésén valószínűleg a migráció is napirendre kerül, különösen Németország kezdeményezésére, amely határellenőrzéseket vezetett be és komolyabb vitát sürget – írja a Politico.

Franciaország új, jobboldali kormánya, élén Bruno Retailleau belügyminiszterrel, Berlin szövetségese lehet ebben a kérdésben, hiszen céljuk a bevándorlás drasztikus csökkentése.

Franciaország és Németország közös levelet küldött az Európai Bizottságnak, amelyben azt kérik, hogy Brüsszel tárgyalásokat kezdjen az Egyesült Királysággal a menekültügy és migráció kérdéséről. A két ország szerint az illegális határátlépések egyharmada azokból áll, akik Nagy-Britanniába próbálnak bejutni, ami embercsempész-hálózatokat erősít.

Eközben viszont a keleti tagállamok, így Lengyelország és Csehország hevesen kritizálják a német kormányt a határlezárások miatt.

A levélben az is szerepel, hogy Keir Starmer új, munkáspárti brit kormányának felállása kedvező lehet a tárgyalások előmozdítására. A kérdés várhatóan a G7 belügyminisztereinek október 2-án kezdődő találkozóján is előkerül, ahol Yvette Cooper brit belügyminiszter is részt vesz.

