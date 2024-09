Körvonalazódott, milyen irányba kormányozná az uniót Ursula von der Leyen

Lassanként teljesen fokozatra kapcsol az Európai Bizottságban a munka a hosszú nyári szünidő után, és már az egyes biztosoknak adandó portfoliók is ismeretesek. Ez persze még nem végleges – az EP-nek még meg kell hallgatnia a jelölteket, ami miatt lehetnek változások. A személyi kombinációk latolgatása közben azonban kevesebb figyelmet kaptak a volt-leendő bizottsági elnök, Ursula von der Leyen politikai irányelvei, pedig már nyár elején megjelentek. Ezek jelzik, hogy mely területek lesznek fontosak, és ez azt is befolyásolja, hogy ki milyen feladatot kap a Bizottság tagjai közül. Néhány új biztosi funkciót is meghirdetett von der Leyen, amelyek jelzésértékűek a prioritásairól.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Nagyobb port vert fel az uniós végrehajtó testületben a nők arányának ügye, mint maguk a biztosjelöltek. Sokáig úgy tűnt, maximum nyolc nő lesz az Európai Bizottság biztosi kollégiumában. Végül azonban Bulgária egy nőt és egy férfit jelölt, Belgium egy nőt, és Románia megváltoztatta választását – így tízre nőtt a számuk az új kollégiumban.

Legújabban meg Szlovénia adta be a derekát, és visszavonta férfi jelöltjét egy nő javára. Ha ezután még két férfit kigolyóznak a parlamenti meghallgatások során (öt éve három jelöltet kellett lecserélni tagállamoknak) és helyettük egy-egy nő kerül be, a biztosok majdnem felét adhatják.

Amíg a találgatás megy a posztok tényleges feladatleosztásai körül, érdemes megvizsgálni a politikai irányelveket is, hiszen azok határozzák meg – különösen a német bizottsági elnök vezetési stílusát ismerve – a Bizottság irányvonalát. Emellett három biztosi pozíció is ezekből tudható: az esélyegyenlőségnek, védelemnek (védelmi iparnak) és a mediterrán térségnek nem volt felelőse az előző Bizottságokban.

Rögtön kétszer is említik az irányelvek az uniós finanszírozásnak a jogállamisági feltételeit, nem véletlenül. Ahhoz ugyanis, hogy az Európai Parlament megszavazza az elnököt, a valószínű kiszavazások miatt nem lett volna elég az informális koalíciót kötött három párt (az Európai Néppárt, a Szocialisták és az európai liberálisokból alakult „Megújulás”) szavazataránya, a zöldekre is szükség volt, akiknek ez fontos követelésük.

Az Európai Unió demokratizálási feladatait is elismeri a tervezet: az állampolgári részvétel erősítése, a társadalmi szervezetek és önkormányzatok jobb bevonása terén van tennivaló. Erre lehetne felhasználni a Régiók Bizottságát, amely csak tanácsadó testület, és jelentőségét az utóbbi időben sokan kétségbe vonják „testvérével”, a Gazdasági és Szociális Bizottsággal együtt, ezáltal pedig ezt a két bizottságot is fontosabbá lehet tenni.

Ugyancsak a Parlament kedvéért kötelezte el magát Ursula von der Leyen amellett, hogy a parlamenti határozatokat jogalkotási javaslatok fogják követni.

A Bizottság ugyan nem akarja feladni jogszabály-kezdeményezési monopóliumát – a jogszabályjavaslatok visszavonásának ezzel járó joga ugyanis komoly alkupozíciót jelent a jogalkotási vitákban –, de már az előző ciklusban megígérte a bizottsági elnök, hogy kvázi-kezdeményezési jogot ad a Parlamentnek.

Ahhoz, hogy a jogosultságokat újra elosszák, az EU alapító szerződéseit kellene módosítani, ettől sokáig mindenki félt, Pandora szelencéje nyílhatna ki ezzel.

A politikai klíma ezügyben kezd megenyhülni, a védelmi együttműködés megerősítéséről szóló fejezetben a szükséges szerződésmódosítás megemlítésre kerül. A védelem területén ugyanis a hatáskörök zömében nem kerültek át a tagállamoktól az Európai Unióhoz, szinte mindenben a nemzeti kormányok döntenek.

A legégetőbb kérdés azonban nem a haderő, hanem a védelmi ipar megerősítése, hogy az amerikai választások nyomán várható többletigényeket fedezni lehessen.

Ugyanis bárki is lesz az USA elnöke, biztos többet fog elvárni szövetségeseitől, főleg Ukrajna, illetve általánosságban az orosz nyomulás megakadályozása vonatkozásában. A cél az, hogy ezeket európai forrásból lehessen kielégíteni, legyen szó felszerelésről, fegyverzetről vagy munícióról.

Az Európai Beruházási Bank közvetlenül hadiipar beruházásokat nem finanszírozhatott eddig, a beszerzések széttagoltak voltak és a kis piaci szegmensek nem jelentettek elég vonzerőt a hadiipari fejlesztéseknek. Részben a beszerzés áramvonalasításával, az egységes piac megerősítésével ezen a területen sokat lehetne javítani a helyzeten.

Az EIB is finanszírozhatna a jövőben ilyen beruházásokat az elképzelés szerint. Ezért a leendő védelmi biztos elsősorban ipar- illetve gazdaságszervezési feladatokat kapna. Sikorski lengyel külügyminiszter az első híresztelések dacára nem ambicionálta a posztot – vagy nem tartotta elég erősnek, vagy a profil volt idegen tőle –, a jelölés alapján végül a litván Andrius Kubilius volt miniszterelnök kapja ezt a portfoliót, aki emellett még az űrprogramért lesz felelős. Ő az utóbbi négy évben európai parlamenti képviselő volt, és tagja többek között a litván fegyveres erőket támogató és a krími tatárok képviselőtestületével, az Oroszországban terrorszervezetként nyilvántartott medzslisszel kapcsolatot tartó csoportoknak is.

Kereszttűzbe került az energia és a zöld átmenet kérdése is – a klímaváltozás elleni fellépéshez szükséges döntések és beruházások sokaknak fájnak, és a bizottsági elnököt adó Európai Néppárt az utóbbi időben mintha kevésbé lenne lelkes. Az új szabályokkal szembeni gazdatüntetések is megfontolásra késztették a politikusokat. (A mezőgazdasági reformtervekről a Portfolio itt írt).

Az irányelvek kiemelik, hogy a dekarbonizáció az energiaárak csökkenésével kedvező hatású lehet, és sima zöld átmenet helyett Tiszta Ipar Megállapodásról beszélnek. Beígérik egy Európai Klímatörvény létrehozását is. A környezetvédelem, klímavédelem és az energia területét kapó biztosok és alelnökök lesznek – a mezőgazdaság, vagy általánosabban a természeti erőforrások mellett – az akciók fő gazdái. A biztosjelöltek közül párnak a szakmai háttere indokolta, hogy ezt a területet kapják.

A spanyol Teresa Ribeira ügyvezető alelnökként felelős a tiszta, versenyképes és igazságos átmenetért, habár csak az atomenergiára támaszkodó tagállamok (és az onnan származó euroképviselők) szemében merev atomenergia-ellenessége komoly hátrány lehet a meghallgatásokon. Az ő irányítása alatt dolgozik a holland Wopke Hoekstra a klímavédelmen, a svéd Jessika Roswall a környezetvédelmen és dán Dan Jørgensen az energián.

Kis kitérő, de a nők kaptak fontosabb pozíciókat, magasabb rangot az egyre rétegzettebbé váló Bizottságban: alelnökök régóta voltak, de ez inkább rang volt vagy legfeljebb a szakterület fontosságának elismerése. Von der Leyen vezette be, hogy egyes alelnökök szélesebb területeket felügyelnek, azok részterületeit meg biztosok.

Ő hozta létre az ügyvezető alelnöki posztot is – ezzel még jobban kiemelve hármat az alelnökök közül. Nem mindenki volt boldog ettől a felállástól, bennfentesek panaszkodtak, hogy előfordult egy ülésen külső partnerek előtt, hogy a gazdaságot felügyelő Dombrovskis alelnök és Gentiloni biztos teljesen eltérő álláspontot fejtettek ki.

Az új Bizottságban nem lesznek külön alelnökök és ügyvezető alelnökök, a külügyeket irányító Kaja Kallas kivételével csak ügyvezető alelnökök vannak (az ő alelnöki rangját a Lisszaboni Szerződés rögzíti, ezért nem lehet másként nevezni, a Bizottság alelnöki posztja mellett ő a Tanács kül- és biztonságpolitikai főképviselője is, és elnökli a külügyminiszterek tanácsát). Annak kompenzálására, hogy – az elnököt nem számítva – huszonhat biztos közül csak 10 nő, a hat ügyvezető alelnök közül négy.

Az elosztás teljes egészben a bizottsági elnök jogköre, de a tagállamok nem csak a delegáltak hátterével, de közvetlenül is jelzik az elnöknek igényeiket.

Olaszország speciális helyzetben van: a kormányon lévő, a Néppárttól jobbra álló ECR-hez tartozó, miniszterelnök Georgia Meloni a Tanácsban von der Leyen ellen szavazott, de Olaszország jelentősége, az ECR megerősödése és a jövőbeni alkuk (hiszen még a hárompárti koalíció se formális, a zöldek pedig „papírforma szerint” ellenzékben vannak) miatt az olasz jelöltnek – Rafaele Fitto európaügyi miniszternek, aki az Olaszországnak jutó újjáépítési pénzek felhasználását vezényelte –, ügyvezető alelnöki rang jut, a kohézióért és reformért lesz felelős.

Az irányelvek más területeket is kijelölnek: A védelem és a mediterrán térség mellett az esélyegyenlőség az a terület, ahol egy új biztosi pozíció jön létre. Ehhez is kapcsolódtak politikai és személyi kombinációk: a szocialisták értékeivel esik legjobban egybe ez az irány, és a szociális terület luxemburgi biztosa, Nicolas Schmit nagyon jó együttműködést alakított ki a bizottsági elnökkel az előző ciklus során.

Csakhogy Schmit szocialista pártja elvesztette a luxemburgi választásokat, és az új kormány koalíciós szerződésében más szerepelt, mint leendő biztos. Luc Frieden miniszterelnök egy ideig még lebegtette a döntést, de végül a belpolitika győzött, az – egyébként szintén impresszív tapasztalattal rendelkező Christophe Hansen lett a jelölt, aki majd a mezőgazdaságért felelős biztosként kell megküzdjön a gazdák érdekeiért többek között az állatjólétért felelős Várhelyi Olivérrel, de főleg a tiszta (vagyis környezetkímélő) átalakulásért felelős Theresa Ribeira ügyvezető alelnökkel, a klíma, nettó kibocsájtásmentes és tiszta fejlődésért felelős holland, és a környezetvédelemért felelős svéd biztossal.

Ez is jelzi, hogy – hivatalosan a biztosi kollégium közötti együttműködés erősítése érdekében, rosszabb nyelvek szerint saját hatalmának erősítésére –, az egyes területeket úgy határozta meg az elnök, hogy legalábbis kapcsolódások, de inkább átfedések is legyenek. Ennek megfelelően van egy az esélyegyenlőségi poszt, a belga Hadja Lahbib tölti be, és a testület legfiatalabb tagja, a máltai Glenn MIcalledf feladatai között szerepel a generációk közötti korrektség megteremtése.

A szociális és kulturális területen új elem a minőségi munkakörök és a megfizethető lakhatás érdekében tervezett európai fellépés (ez az energia és lakhatásügyért felelős dán biztos területe lesz), míg nincs kimondottan biztos a hagyományos szociális területre és a fogyasztóvédelemre, a román Roxana Mînzatu ügyvezető alelnökként lesz ennek valószínű gazdája.

A gazdaság, mint várható, kiemelt helyet kap a régi-új bizottsági elnök programjában.

A bürokrácia leépítése érdekében felülvizsgáltatja a joganyagot, úgynevezett stressz-tesztet végeznek, hogy hol gátolják az európai eljárások a vállalkozások alapítását és fejlődését. Sorakoznak egymás után az ambíciózus jogalkotási célok, tényleg vigyázni kell, nehogy bürokratikus útvesztő legyen belőlük: Kritikus gyógyszerek, Európai Adatunió, Biotechnikai jogszabály, a közbeszerzések módosítása, hogy az európai szállítók előnyösebb helyzetbe kerüljenek. Egyszerűsíteni és egységesíteni akarják az utazási jegyek onlájn vásárlását is.

A korrupció elleni fellépés területén az Európai Ügyészség szerepét kívánják erősíteni – ezzel is cáfolva azokat a híreszteléseket, hogy a Bizottság saját érintettsége miatt inkább szűkíteni akarja a hivatal hatáskörét. Pénzeszközöket is rendelkezésre fog bocsájtani a Bizottság a korrupció elleni harc és a jogállamiság erősítése céljaira.

Új területeken először stratégiák alkotására kerül sor: az élettudományok, az oktatás javítása, ezen belül külön a szakképzés stratégiája, egy európai biztonsági stratégia, kábítószercsempészet elleni és kikötőfejlesztési stratégia lesz napirenden.

A gazdaságot egy Európai Versenyképességi alappal és a pénzügyi és tőkeunió megerősítésével tervezik beindítani.

Ez utóbbi az országok közötti befektetések és megtakarítások nagyobb szabadságát jelentené, és a tőkepiaci unió von der Leyen szerint majdnem 500 milliárd euró többletforrást jelentene a gazdaság számára. Tény, hogy amerikai és más EU-n kívüli szolgáltatók mintegy 300 milliárd euró értékben nyújtanak tőkepiaci szolgáltatásokat Európában, noha a terv nem egy zárt tőkepiac, hanem a belső akadályok lebontása.

A biztonság területén a menekültstátuszt nem kapott menedékkérők egyszerűbb visszaküldése tűnik a legfontosabb gyakorlati intézkedésnek, de szükséges egy európai bevándorlási és menedékjogi stratégia is. Akciók az embercsempészek büntetlenségének elkerülésére, az európai letartóztatás parancs működésének hatékonyabbá tételére, a terrorizmus ellen – ez van az elképzelések között.

Mindehhez a Bizottság, illetve általában az Európai Unió nem számolhat az eddiginél több pénzzel, a költségvetés célrairányultságát és hatékonyságát kell erősíteni. A Donald Tusk köréből jövő lengyel Piotr Serafin lesz ennek a felelőse.

Utoljára maradt a külpolitika, amelynek irányítására az észt Kaja Kallas lesz hivatott, ő egyben a Tanács Külpolitika Főképviselője is, a külügyminiszterek tanácsának elnöke, nem csak a Bizottság alelnöke, és ezért a Tanács nevezi ki. Itt is korlátozott az EU hatásköre, és a tagállamok legalább olyan féltékenyen őrzik privilégiumaikat ezen a területen, mint a védelem területén.

Jellemző, hogy igazából a főképviselő és alelnök – ez a hivatalos pozíciója –a Közös Kül- és Biztonságpolitika irányítója, a külön védelmi biztos a technikai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnök, a finn Henna Virkunen irányításával dolgozik – ezzel is jelezve, ahogy fentebb már jeleztük, hogy feladatai elsősorban a védelmi iparra terjednek ki.

Nagy újdonságot ezen a területen nem lehet várni, a legfontosabb, hogy Kínával és más erős partnerekkel kapcsolatban nem a kapcsolatok lazítása (de-coupling), hanem a kapcsolatok kockázatának csökkentése (de-risking) az irány – ez van a „stratégiai autonómia” sokszor hangoztatott jelszava mögött. Itt felmerül a viszony a WTO-hoz ugyanúgy, mint a globális kapcsolatépítés („Global Gateway”) folytatása és az állásfoglalás a különböző nemzetközi konfliktusokban, legakutabban természetesen a Közel-Keleten.

Az ENSZ Jövőkonferenciáján, az Óceán-egyezményben juthat még szerephez Európa. Ugyanakkor az EU bővítése felé is haladni kell. Ez a terület, amelyet a lengyelek, a finnek és az osztrákok is szerettek volna, nem is beszélve a magyarokról, és végül a szlovénok kaptak meg. Igazából esélytelen volt, hogy Várhelyi Olivér folytassa ezen a területen (eleve nagyon ritka, hogy egy biztos megtartsa a területét, ha egy következő Bizottságban bent is marad, de itt más tényezők is közrejátszottak).

A magyar és olasz biztos körül forró lesz a levegő a parlamenti meghallgatásokon, de az erőviszonyok miatt és a késedelem elkerülése érdekében még lehet, hogy elfogadja őket is az Európai Parlament. Már eleve késve indulnak a meghallgatások, és sok a tennivaló, mindenkinek érdeke, hogy az új Bizottság minél előbb hivatalba lépjen. Ugyanakkor a képviselők önállóak, a frakciófegyelem formálisan nem köti őket. Az új bizottsági szerkezet azonban azt is jelentheti, hogy egyik biztos se lesz nagyon szabadjára engedve, remélhetőleg erősödik a testületi összefogás és koherensebb lesz az irány. Erre pedig az előttünk álló kihívások kezelésében nagy szükség lesz.

Címlapkép forrása: EU