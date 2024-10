Von der Leyen titkos terve miatt áll a bál Brüsszelben

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének tervei, melyek szerint az EU hét éves költségvetését szorosabban összekötnék gazdasági reformokkal, heves reakciókat váltottak ki az Európai Parlamentben és egyes tagállamokban. A kohéziós politika átalakításáról szóló vita még csak most indul , de már konfliktusforrássá vált.

Niclas Herbst, az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottságának vezetője arra figyelmeztetett, hogy szerinte a bizottsági terv gyengítheti az ellenőrzést az uniós pénzek felhasználása felett. Herbst szerint ez „nagyarányú visszaélésekhez vezethetne”, amit már a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) esetében is megfigyeltek szerinte.

A német CDU/CSU képviselői is élesen bírálták von der Leyen terveit, mondván, hogy azok megfosztanák az EP-t fontos jogköreitől és csökkentenék a parlament szerepét. Daniel Caspary és Angelika Niebler levelükben arra figyelmeztettek, hogy a Bizottság „kikerülné a parlamenti elszámoltathatóságot”, miközben maga nagyobb hatalmat szerezne.

A lengyel kormány is elégedetlenségét fejezte ki, attól tartva, hogy az Európai Bizottság tervei felerősíthetik az EU-ellenes érzelmeket.

Jan Szyszko regionális politikai helyettes miniszter szerint Lengyelország sikeresen kezeli a regionális alapokat, és nem látják okát a rendszer megváltoztatásának.

Az Európai Bizottság célja – amint azt a Politico kiszivárogtatta –, hogy az EU következő, 2028-2034 közötti költségvetésében szigorúbb feltételekhez kösse a pénzek elosztását. Az elképzelések szerint a különböző pénzalapok összevonásra kerülnének,

és az országoknak többek között a nemi egyenlőség előmozdításával vagy az ökológiai gazdálkodás támogatásával kellene megfelelniük az új követelményeknek.

A költségvetési reformterv célja az is, hogy az EU pénzeszközeit produktívabb célokra, például a védelemre és ipari fejlesztésekre irányítsák, ezzel is elősegítve az európai ipar versenyképességének növelését. Minden ez pedig az eddigi kohéziós politikai rendszer átalakítását is igényli, amely inkább infrastrukturális fejlesztésekre ment, mintsem ipari támogatásokra.

