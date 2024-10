Borell: Orbán Viktor grúziai útján nem az EU álláspontját képviseli

Hétfőn két napos látogatásra érkezik Orbán Viktor miniszterelnök és több magyar miniszter Georgiába (Grúziába) a hétvégi helyi választások után, amelyek eredményeit mind a georgiai elnök, mind az Európai Unió vitatja. Josep Borrell, az EU külügyi képviselője egyértelművé is tette, hogy a magyar delegáció látogatása, nem az Európai Uniót képviseli.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke október 28-29-én hivatalos látogatást tesz Grúziában, ahol Irakli Kobakhidze grúz kormányfővel tárgyal majd – a helyi kabinet tájékoztatása szerint. A magyar kormány tagjai voltak az elsők a nemzetközi közösségben, akik gratuláltak a Grúz Álom párt október 26-i választási sikeréhez, a kormányfő például még azelőtt, hogy a hivatalos eredmények ismertek lettek volna.

Grúziában a politikai színtér erősen megosztott, ahol a nyugatpárti ellenzék választási csalást emleget, miközben a kormányzó, oroszbarát Grúz Álom győzelmet ünnepel a hétvégi választások után.

Orbán Viktor látogatását nem mindenki nézi jó szemmel Európában:

Josep Borrell, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az AFP szerint hangsúlyozta, hogy Orbán Viktor és kormányA nem az Európai Uniót képviseli grúziai útja során.

Borrell egy korábbi, az Európai Bizottsággal közös nyilatkozatában azt közölte, hogy az EU nyugtalanul figyeli a grúziai demokratikus folyamatokat és választási szabálytalanságok kivizsgálást sürgetik, amelyekről nemcsak az ellenzék, de az ország köztársasági elnöke, Szalome Zurabisvili is csalásokról beszél.

Ahogy arról írtunk, az EU és az EB közös nyilatkozatában kiemelte, hogy a szavazás napján feszültséggel teli légkör és szavazatvásárlási kísérletek jellemezték a választási folyamatot, amely sok választó számára félelemmentes szavazást tett lehetetlenné.

A választási megfigyelők aggodalmukat fejezték ki a kampány során elterjedt megfélemlítések, különösen a közszférában dolgozókra gyakorolt nyomás miatt, ami aláássa a közbizalmat és veszélyezteti a választási eljárás átláthatóságát.

Az Európai Unió sürgeti a grúz hatóságokat, hogy független és pártatlan vizsgálatot folytassanak le minden választási visszaélés és szabálytalanság ügyében. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a grúz társadalomban ismét helyreálljon a bizalom a demokratikus folyamatok iránt.

A látogatás eredményeképpen várhatóan újabb geopolitikai kérdések kerülhetnek napirendre az EU-ban, különös tekintettel Grúzia és Magyarország kapcsolataira vonatkozóan, mivel a Grúz Álom nevű párt erősen oroszbarát. Orbán Viktor és Irakli Kobakhidze közös sajtótájékoztatójára kiemelt figyelem irányul majd.

A kritikus brüsszeli hozzáállás előzménye, hogy a soros magyar EU-elnökség első hetében Orbán Viktor miniszterelnök egy békemisszió során több külföldi vezetővel is találkozott, így Volodimir Zelenszkij ukrán, majd Vlagyimir Putyin orosz, később Hszi Csin-ping kínai elnökkel, míg egyeztetett Donald Trump republikánus volt amerikai elnökkel, mostani jelölttel. Az utat több tagállam, az Európai Bizottság is kritizálta amiatt, hogy azokat előre nem egyeztette velük a magyar kabinet, valamint hogy ezeken az alkalmakon a fogadó országok többször is EU képviselőjeként köszöntötték a magyar kormányfőt, amit diplomáciai okok miatt az uniós partnerek nehezményeztek.

Címlapkép forrása: EU