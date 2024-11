A kormány nem adta le a fontos dokumentumot Brüsszelnek, hamar kiderülhet a titok

A magyar kormánynak október 31. éjfélkor járt le a határidő, hogy elküldje a túlzottdeficit-eljárás kezelését célzó középtávú költségvetési és strukturális tervét, ez azonban nem érkezett meg – állította a Portfolio-nak több uniós diplomata. A kormányzati forrásaink pedig arról tájékoztattak, hogy ma estig küldhetik meg a dokumentumot. A strukturális kiigazítási és növekedési terv fontos részleteket fedhet fel a jövő évre tervezett költségvetési

Az Európai Bizottság a 2024-es tavaszi csomag részeként túlzottdeficit-eljárás (EDP) megindítását javasolta Magyarország ellen, amelyet végül az Európai Tanács júliusban hagyott jóvá. A lépés célja a költségvetési fegyelem helyreállítása és a fenntartható gazdasági növekedés előmozdítása.

Magyarország esetében a GDP-arányos államadósság és a költségvetési hiány is meghaladja a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott 60%-os és 3%-os küszöbértékeket, amelyek visszaeséséhez a Bizottság szerint elengedhetetlen a költségvetési kiigazítás.

Formálisan júliusban döntött az Európai Unió Tanácsa a túlzottdeficit-eljárás megindításáról, és először október 15-ig kapott határidőt Magyarország, hogy elküldje középtávú költségvetési és strukturális tervét, amely kezelné a helyzetet.

Ezt meghosszabbították a kabinet kérésére október 31-ig, de a Portfolio több forrásból is úgy értesült, hogy aznap éjfélig nem futott be a Pénzügyminisztérium csomagja (így nem is került fel a Bizottság dedikált oldalára).

Azt viszont jelezték, hogy az előzetes tárgyalások alapján azt sejtik, hogy Bizottság által javasolt intézkedésekből többet is átvettek. Részleteket nem elárulva, azt közölték velünk brüsszeli forrásaink, hogy a magyar kormány olyan középtávú költségvetési tervet dolgozhatott ki – legalábbis a korábbi egyeztetések alapján –, amelyek a beruházások és reformok együttes megvalósításával segítik elő a gazdaság zöld és digitális átállását, illetve versenyképesebbé tételét.

A magyar költségvetési hiány tavaly 6,7 százalék volt, míg idénre bár eredetileg 2,9 százalékos célt határozott meg a kormány, mostanra már ezt 4,5 százalékra emelték, de ez várhatóan GDP-arányosan 5 százalék közelében lehet valójában, amiben – legalábbis brüsszeli forrásaink szerint, akik ezt azzal magyarázták, hogy bár számos konszolidációs lépést tett már a kabinet, de a romló GDP-adatok miatt is lehet elcsúszás.

Több forrásunk is azt gyanítja, hogy a magyar kormány azért nem küldte ki a középtávú strukturális tervét, mert abból a jövő évi büdzsé több fontos adata – tervezett hiány, adóbevételek alakulása, adósságszolgálat költségei, valamint adónemek esetleges kivezetése – világosan látszódna a tervezetből.

Eközben viszont a kormány azt ígérte, hogy Donald Trump újbóli elnökké választásához igazítja a 2025-ös költségvetést, a középtávú terv viszont „lelőné a poént”.

A Bizottság országspecifikus ajánlásai Magyarország számára számos lépést is tartalmaznak, például a sürgősségi energiatámogatási intézkedések kivezetését, helyette pedig az alacsony jövedelmű háztartásokra fókuszáló újraelosztási segélyeket szorgalmaznak. A júliusi dokumentumban a kormányt arra kérték Brüsszelből, hogy gyorsítsa fel a helyreállítási és rezilienciaépítési terv megvalósítását és javítsa a szociális ellátórendszert. A Bizottság szerint az ilyen intézkedések és reformok kulcsfontosságúak ahhoz, hogy Magyarország államháztartása megfeleljen az uniós szabályoknak, és biztosítsa a fenntartható gazdasági fejlődést a jövőben. Tehát ezen kérdéseket is tisztázhatja a csomag.

A Portfolio több kormányzati forrástól úgy értesült, hogy végül hétfő este küldhetik ki a középtávú strukturális tervet, egy nappal az amerikai elnökválasztás kezdete előtt.

A magyar kormány egyébként nem az egyetlen lenne, aki nem tartja a korábban kialkudott beadási határidejét. Korábban a német kabinet is késett a csomag leadásával, ráadásul előzetesen ezt nem is jelezték.

Kérdéseinkkel megkerestük a Pénzügyminisztériumot is, amint megérkezik válaszuk, frissítjük cikkünket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images