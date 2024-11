Brüsszel letöri az Apple szarvait

Az Európai Bizottság és a tagállamok fogyasztóvédelmi hatóságai geo-blocking szabályok megsértésével vádolják az Apple-t. A vizsgálat szerint az Apple Media Services több országra kiterjedő diszkriminatív gyakorlatot folytat, amely korlátozza az uniós fogyasztók hozzáférését.

Az Európai Bizottság és a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságokat tömörítő Consumer Protection Cooperation (CPC) Network bejelentette, hogy geo-blocking gyakorlatok miatt hivatalosan figyelmeztette az Apple-t – közölte az Európai Bizottság kedden.

A megállapítások szerint az Apple Media Services, köztük az App Store, Apple Arcade, és iTunes, számos olyan korlátozást alkalmaz, amelyek sértik az uniós földrajzi alapú blokkolásra vonatkozó szabályozásokat. Ezek közé tartozik, hogy a felhasználók csak a regisztráció országához tartozó felületet érhetik el, valamint

kizárólag az ott kibocsátott fizetési eszközöket használhatják, ami korlátozza az EU-s fogyasztók szabad hozzáférését és választási lehetőségeit.

A CPC Network akcióját Belgium, Németország és Írország nemzeti hatóságai vezetik az Európai Bizottság koordinálásával. A vizsgálat arra is rávilágított, hogy a fogyasztók nem tudják letölteni a más uniós országokban elérhető alkalmazásokat sem, ha nem ott regisztráltak, pedig az uniós geo-blocking szabályok ezt elvileg lehetővé kellene, hogy tegyék.

Az EU 2018-ban elfogadott Geo-blocking Rendelete célja a kereskedelmi akadályok csökkentése és a szabad hozzáférés biztosítása az egységes piacon belül.

Az Apple-nek most egy hónapja van arra, hogy reagáljon a CPC Network megállapításaira, és vállalásokat tegyen a kérdéses gyakorlatok felszámolására. Amennyiben az Apple nem tesz eleget a kéréseknek, az uniós hatóságok végrehajtási lépéseket tehetnek a szabályozás betartatása érdekében.

A CPC Network korábban a Google-nél is hasonló intézkedéseket vezetett be, és az amerikai óriás végül vállalta, hogy lehetőséget biztosít a Google Play Store különböző országos verzióinak böngészésére és az eltérő fizetési lehetőségek biztosítására. Az EU emellett olyan szabályozásokat is bevezetett, mint a Digitális Piacokról (DMA) és a Digitális Szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA), amelyek szintén kiterjednek az alkalmazásboltok piacára.

Az EU elkötelezett amellett, hogy betartassa ezeket a szabályokat a digitális piacokon, így a geo-blocking szabályok megsértésére vonatkozó fellépések célja az, hogy a fogyasztók jogait minden tagállamban biztosítsák, és a platformok versenyképesebbek, átláthatóbbak legyenek. Az Apple válasza alapvetően meghatározza, hogy a jövőben milyen szintű hozzáférési lehetőségek lesznek biztosítva az európai felhasználók számára.

