Eddig tartott Brüsszel türelme: be kell nyújtani a klímaterveiket a 13 tagállamnak

Az Európai Bizottság bejelentette, hogy megindítja kötelezettségszegési eljárást azon 13 uniós tagállam ellen, amelyek a mai napig nem nyújtották be a 2030-ig szóló Nemzeti Energia- és Klímavédelmi Terveiket (NEKT).

Az Európai Bizottság csütörtökön közölte, hogy hivatalos levélben figyelmeztette azt a 13 uniós tagállamot, amely nem nyújtotta be határidőre az esedékes Nemzeti Energia- és Klímatervét. A 27 tagállamból összesen négy tartotta be az eredeti 2024. június 30-ai határidőt, azóta pedig további tíz ország – köztük Magyarország - nyújtotta be a terveit. Amint a Portfolio elsőként megírta, a magyar kormány október közepén adta be a stratégiai fontosságú dokumentumot.

A NEKT az EU tagállamai által kidolgozott átfogó, tízéves stratégia, amely felvázolja, hogy az adott tagország hogyan kívánja elérni az EU 2030-ra kitűzött energia- és klíma-politikai céljait.

A SZÓBAN FORGÓ 13 ORSZÁG NÉV SZERINT AUSZTRIA, BELGIUM, BULGÁRIA, HORVÁTORSZÁG, CIPRUS, CSEHORSZÁG, ÉSZTORSZÁG, GÖRÖGORSZÁG, MÁLTA, LENGYELORSZÁG, PORTUGÁLIA, SZLOVÁKIA ÉS SZLOVÉNIA.

Az első körös figyelmeztetésben részesült országoknak a kézhezvételtől számított 2 hónap áll rendelkezésükre, hogy reagáljanak a megkeresésre.

Amennyiben ez a két hónap eredménytelenül telik el, tehát nem- vagy nem megfelelő válasz érkezik, úgy az Európai Bizottság eljárása a következő szakaszba lép, amelyben egy hasonló, de már indoklással ellátott levelet küldenek az érintett tagországnak.

Ennek megválaszolására általában további 2 hónap áll rendelkezésre. Ha még ebben a szakaszban sem sikerülne dűlőre jutnia a feleknek, akkor a Bizottság megkeresheti az Európai Bíróságot, hogy állapítsa meg a tagállami kötelezettségszegést és ezzel egyidejűleg szankcionálja az adott országot.

