Figyelmeztetett az EU két vezéralakja: Trump miatt újabb háborúra készülhet az EU

Az Európai Unió nem rég megbízott versenyképességi vezéralakja, a volt EKB-elnök Mario Draghi és Emmanuel Macron francia elnök, az EU egyik legerősebb államfője éles figyelmeztetést küldött szerdán a tagállamok számára: gyorsan fel kell készülni egy második amerikai kereskedelmi háborúra. Hangsúlyozták, hogy Európának sürgősen lépnie kell, hogy elkerülje, hogy gazdasága még nagyobb válságba kerüljön – számolt be a Politico . Javaslataik éles ellentétben állnak a gazdaságsemlegesség magyar terveivel.

A párizsi Collège de France-ban tartott, egy órás beszélgetésük során Draghi és Macron mindketten arra figyelmeztettek, hogy Donald Trump agresszív kereskedelmi politikája, amely 10-20 százalékos vámokat vetne ki minden importcikkre, különösen pedig 60 százalékos vámot alkalmazna a kínai árukra,

komoly kereskedelmi káoszt idézhet elő, amely még nagyobb zűrzavart okozhat, mint Trump első elnöksége idején, amikor már folytak vámháborúk az EU és Kína ellen.

Macron arra figyelmeztetett, hogy Európának el kell döntenie, hogyan álljon hozzá a két nagyhatalom közötti kereskedelmi háborúhoz, és hogy ne mélyítse el az EU-n belüli szakadékokat.

Draghi és Macron közösen fogalmazták meg, hogy Európának nagyobb függetlenségre és ellenálló képességre van szüksége, hogy megvédje gazdasági érdekeit. Draghi, aki szeptemberben már tett javaslatokat az európai gazdaság megmentésére, a tragikus állapotban lévő uniós versenyképesség javítására, kijelentette, hogy

Trump megválasztása egy „ébresztő” volt, és Európának „sokkal intenzívebben” kell dolgoznia a jövőjének biztosításán.

Mindketten bírálják az EU jelenlegi gazdasági doktrínáját, és azt hangsúlyozzák, hogy Európának több pénzt kellene invesztálnia stratégiai szektorokba, különösen az innovációval és a zűrös technológiai fejlődéssel kapcsolatosan.

A kereskedelmi háborúval kapcsolatos jövőbeli kihívásokra való felkészülés mellett Draghi és Macron az EU kereskedelmi politikájának megerősítését sürgették.

Az EU-nak agresszívebb kereskedelmi politikát kell folytatnia, amely például a nemrégiben Kína ellen hozott elektromos autós vámokhoz hasonló lépésekből állhat.

Mindez éles ellentétben áll a magyar kormány által megfogalmazott gazdaságsemlegességi stratégiával – amelytől az Európai Bizottság új kollégiumának tagjai is elfordulnának –, amit az is jelez, hogy a hazai vezetés ellenezte a büntetővámok kivetését is.

Draghi és Macron ezen kívül azt is kiemelték, hogy Európának tanulnia kellene az Egyesült Államok gyakorlatából, különösen abban, hogy a magánszektort irányítsa stratégiai ágazatokba, hogy biztosítsa versenyképességét a globális gazdaságban.

