Európai katonákat küldenének Ukrajnába – új tervről tárgyalnak a tagállamok

Európa vezetői arra készülhetnek, hogy katonai erőket küldjenek Ukrajnába egy jövőbeni békemegállapodás garantálására, ha Donald Trump elnökké választása után az Egyesült Államok visszavonulna a konfliktusból. Margus Tsahkna észt külügyminiszter szerint Ukrajna biztonságának legjobb garanciája a NATO-tagság lenne, de ennek hiányában Európának kell lépnie a hadseregei mobilizálásával.

Egy esetleges békemegállapodás fenntartásához Európának katonai jelenlétet kellene biztosítania Ukrajnában, hogy elrettentse Oroszországot a további agressziótól – idézi Margus Tsahkna, Észtország külügyminiszter nyilatkozatát a Financial Times. Azonban úgy véli, az amerikai támogatás nélkül Európa számára rendkívül bonyolult lenne olyan biztonsági garanciákat nyújtani, amelyek hatékonyan megakadályoznák egy újabb konfliktus kirobbanását.

Egyes elemzők szerint egy „önkéntesek koalíciója”, amely olyan országokat foglalna magába, mint Lengyelország és az Egyesült Királyság vezetésével működő Joint Expeditionary Force, alapot jelenthetne Ukrajna támogatására.

Ez a csoport jelenleg is az európai katonai segítségnyújtás kétharmadát biztosítja Ukrajnának, de a hatékony fellépés érdekében Franciaország és Németország részvétele is elengedhetetlen lenne.

Az Oroszország elleni háború 1000. napja alkalmából Annalena Baerbock német külügyminiszter kedden Varsóba utazik, hogy francia és lengyel kollégájával, valamint Kaja Kallas új uniós külügyi vezetővel találkozzon. A spanyol és a brit külügyminiszterek videóhíváson csatlakoznak majd az egyeztetésre, amelynek fő témája az Ukrajnának biztosított katonai segítség nyújtása jövője, valamint a béke előmozdítása – számolt be a Politico.

Margus Tsahkna észt külügyminiszter a brit lapnak hangsúlyozta, hogy Európának többet kellene költenie saját védelmére, és NATO-szinten is magasabb minimum védelmi kiadásokat kellene megszabni. Észtország már GDP-jének 3,4%-át fordítja védelemre, és ehhez hasonló szintet szorgalmazna más tagállamok számára is. A védelmi ipar kapacitásainak bővítését szintén alapvető fontosságúnak tartja, amely értő fülekre talált az Európai Bizottságnál is, amely a katonai költések finanszírozását is engedélyezné az unió közös költségvetéséből, kikötve, hogy lehetőleg európai beszállítóktól és több tagállam együttesen indítson beszerzéseket.

Szakértők szerint legalább 720 milliárd eurónyi hadikiadás-növelésre van szükség az EU-tagállamokban.

A háború kimenetele Ukrajna sorsa mellett Európa biztonsági struktúráját is átalakíthatja. Az orosz agresszióval szembeni ellenállás érdekében Európa egyre inkább önállóan próbálja megerősíteni védelmi képességeit, nemcsak katonai, hanem gazdasági és politikai szinten is, ezzel új irányt szabva a kontinens jövőjének.

Címlapkép: Harci helikopterek készülnek, hogy elinduljnak a Finnországban és Észtországban tartandó Steadfast Defender 24 gyakorlatra 2024. április 23-án. A fotó forrása: Carl Court/Getty Images.