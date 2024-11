Uniós biztos: a magyar kormány végrehajtja az uniós migrációs paktumot

A magyar kormány két tagja is ígéretet tett a bel- és migrációügyi biztosnak arra, hogy összhangba fogják hozni a magyar szabályozást az Európai Unió Bíróságának ítéletével. A kormánynak a magyar kártyaprogram ügyében sikerült eloszlatnia a kételyek többségét – számolt be a Szabad Európa

Mind a magyar Európa-ügyi miniszter, mind az igazságügyi miniszter biztosította az uniós bel- és migrációügyi biztost, hogy Magyarország a törvény módosításával meg fog felelni az Európai Bíróság magyar menekültügyi szabályozást elmarasztaló ítéletének – közölte Ylva Johansson nyilatkozata alapján a lap.

A migrációért felelős és tisztjéről hamarosan távozó biztos hozzátette, hogy várják a beígért törvénymódosítást.

Ha a kormány betartja az ígéretét, és valóban összhangba hozza a magyar menekültügyi szabályozást az Európai Unió Bíróságának 2020. decemberi ítéletével, megállíthatja a szóban forgó bírósági ítélet végrehajtásának elszabotálása miatt idén júniusban kiszabott, napi egymillió eurós pénzbírság gyarapodását.

Ahogy arról írtunk, ez már 150 millió euróra hízott, és ebből 100 millió eurót, valamint egy 200 millió eurós egyszeri bírságot már elkezdett levonni a Magyarországra érkező uniós kifizetésekből az Európai Bizottság. Ez még nem a végleges számla: a pénzbírság minden egyes nappal egymillió euróval növekszik egészen addig, amíg a bizottság, majd a bíróság meg nem állapítja az ítéletnek való megfelelést.

A kormány többször is elutasította, hogy teljesítse a bírósági ítéletet, a migrációs paktum végrehajtása alól is felmentést kért. Azt állították, hogy az EUB döntése arról szól, hogy a menekültügyi eljárások megindítására az ország határain is lehetőséget kell biztosítani, míg a magyar jog erre csak a kijevi és belgrádi nagykövetségeken ad lehetőségeket.

A biztos szerint a kormány részéről tett retorikai megnyilvánulások és a valós cselekvések között különbség van.

Johansson hozzátette, hogy Magyarország már megkezdte a migrációs paktum előkészítését, amelynek végrehajtása szerinte biztosított.

Bár a magyar kormány kimaradási lehetőséget kért a hollandokkal együtt, a biztos bízik abban, hogy a paktumot nem fogják újranyitni.

Egy másik fontos téma a magyarkártya-program körüli viták alakulása: Johansson szerint Magyarországnak sikerült eloszlatnia a program jogi vonatkozásait érintő kételyek többségét, de politikai üzenete továbbra is aggályos. A program kiterjesztése orosz és belorusz állampolgárokra érzékeny pont marad az EU-s vízumszigorítások fényében.

Címlapkép: Ylva Johansson biztos részt vesz az osztrák, bolgár, magyar és román belügyminiszterek találkozóján a Belügyminisztériumban 2024. november 22-én. Johansson biztos egynapos látogatásra érkezett Budapestre. A fotó forrása: Isza Ferenc.