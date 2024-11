Jön Von der Leyen embereinek hatalomátvétele, felforgatják Brüsszelt

Ursula von der Leyen új Európai Bizottságáról szerdán mondanak ítéletet az Európai Parlamentben, amely minden idők legmegosztottabb képviselői patkóján kell átmenjen. Az uniós törvényhozók szerdán várhatóan megszavazza a német politikus új 26 fős kollégiumát, amely a legjobboldalibb biztosi csoport lesz évtizedek óta, és ez várhatóan komoly feszültségeket válthat ki az EP-frakciók között.

Von der Leyen 27 fős csapata közel fele a jobbközép Európai Néppártból (EPP) érkezik, egy-egy biztos pedig az ultrakonzervatív és a keményvonalas csoportokból. A Néppárt már több alkalommal szövetséget kötött a Patrióták Európáért (PfE) és az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) csoportjaival, különösen migrációs és klímapolitikai kérdésekben. A baloldali frakciók – köztük a Zöldek, a Renew és a Szocialisták – kezdeti ellenállása végül alábbhagyott, noha hevesen kritizálták az olyan jelölteket, mint az olasz Raffaele Fitto vagy a magyar Várhelyi Olivér.

Az új Bizottság összetétele az EP júniusi választásainak eredményét tükrözi, amely a választók jobbra tolódását mutatta.

Manfred Weber, az EPP vezetője szerint a szavazás a politikai vezetés stabilitását bizonyítja. Ugyanakkor a baloldali pártok egyre nehezebben találják meg az ellensúlyt a domináns jobboldallal szemben, ami várhatóan a következő öt év meghatározó konfliktusforrása lesz.

De ez az új Bizottságnak is kihívásokat jelent majd: Von der Leyen kiemelt ígéretei között szerepel az EU védelmi iparának fejlesztése, az uniós versenyképesség javítása, valamint a zöld átmenet folytatása, amelyet a keményvonalas jobboldali pártok erősen kritizálnak. Mindemellett hangsúlyozta Ukrajna támogatásának fenntartását és a bevándorlás csökkentését. A Zöldekkel való együttműködést továbbra is fontosnak nevezte, amit Philippe Lamberts volt zöldpárti vezető tanácsadói kinevezése is jelez, de kérdés mi marad az EU-s zöldszabályozosokból.

A politikai feszültségek azonban nem enyhülnek, különösen az EU gyengülő gazdasági növekedése, deindustrializációja és belső megosztottsága miatt.

A közelgő német és esetleg francia választások, valamint Donald Trump tervezett kereskedelmi szankciói újabb kihívások elé állítják az Európai Uniót, miközben a Bizottság politikai irányváltása tovább élezheti a megosztottságot.

