Pénzmosásgyanú miatt razziázták a jogállamisági tárgyalásokat vezető Didier Reyndersnél

Belgium egyik legismertebb politikai figurája, Didier Reynders, aki egészen a múlt szombatig az Európai Unió igazságügyi biztosa volt, súlyos vádakkal néz szembe. A belga rendőrség korrupció és pénzmosás gyanúja miatt tartott házkutatásokat, amely során Reynders állítólagos illegális tevékenységeit vizsgálják – beleértve a Nemzeti Lottón keresztüli vélelmezett pénzmosást is – számolt be a Follow the Money a magyar kormánnyal korábban a jogállamisági eljárást érintő tárgyalásokat vezető volt-biztosról.