Asztalra csapott Brüsszel a Nagy-Britanniában élő magyarokat is érintő ügyben

Az Európai Bizottság az Európai Bíróság elé citálja két ügyben is az Egyesült Királyságot, ami érzékenyen érintheti a London által tervezett EU–UK kapcsolatok „újraindítását”. Az esetek az EU állampolgárainak jogainak korlátozásával és kétoldalú befektetési megállapodások megszüntetésének elmulasztásával kapcsolatosak.

Az Európai Bizottság hétfőn jelentette be, hogy két ügyben is az Európai Bíróság elé viszi az Egyesült Királyságot, éppen azelőtt, hogy december 31-én lejár az uniós jogérvényesítési határidő a brexit előtti időszakra vonatkozó ügyekben – írja a Financial Times.

Az első panasz szerint London jogtalan korlátozásokat vezetett be az EU-s állampolgárok családtagjainak tartózkodási jogával kapcsolatban, míg a második ügyben

az Egyesült Királyság elmulasztotta megszüntetni a hat tagállammal kötött kétoldalú befektetési megállapodásokat.

A jogi viták árnyékot vetnek a brit kormány és az Európai Unió közötti kapcsolatok javítására irányuló törekvésekre. Sir Keir Starmer, a brit Munkáspárt vezetője, a kapcsolatok "újraindításának" jegyében jövő februárban találkozik az EU 27 tagállamának vezetőivel.

A brit kormány emellett a gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzésére is törekszik:

Rachel Reeves pénzügyminiszter nemrégiben az EU-s pénzügyminiszterekkel tárgyalt a pénzügyi szektor jobb hozzáféréséről az uniós piacokhoz.

Brüsszel döntése érzékeny időpontban érkezett, amikor mindkét fél arra törekszik, hogy lezárja a brexit utáni évek feszült időszakát. Reeves hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi akadályok lebontása mind az Egyesült Királyság, mind az EU gazdasági érdekeit szolgálná. Az előzetes egyeztetések alapján részletes tárgyalások kezdődhetnek a jövő év során.

Címlapkép forrása: Shutterstock