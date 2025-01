Már engedhet az EU a Trump-tech ligának

Az Európai Bizottság újraértékeli a technológiai óriások, köztük az Apple, a Meta és a Google elleni vizsgálatokat, éppen akkor, amikor az amerikai cégek Donald Trump megválasztott elnöktől kérnek beavatkozást az EU szerintük túlzottan szigorú fellépése ellen. Az átfogó felülvizsgálat az EU digitális piacokról szóló szabályozása ( Digital Services Act, DSA ) alapján indított ügyekre terjed ki, és akár a vizsgálatok terjedelmét is átalakíthatja. Mindez Trump elnöksége előtti utolsó napokban történik, amikor Brüsszel politikai iránymutatást vár az ügyek véglegesítéséhez – számolt be a Financial Times