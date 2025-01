Rendkívüli EU-csúcsot hívnak össze?

Rendkívüli uniós csúcstalálkozó összehívása sem kizárt az Oroszország elleni szankciók január 31-én esedékes lejáratának meghosszabbítása ügyében - így vélekednek Brüsszelben.

Ezzel érvel a magyar kormány

Az Európai Unió rendkívüli csúcstalálkozót fontolgat Orbán Viktor meggyőzésére, hogy ne akadályozza meg az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbítását. Az EUobserver beszámolója szerint a magyar miniszterelnök vétója esetén január végén megszűnnének a büntetőintézkedések.

A hvg.hu anyaga emlékeztet arra, hogy a magyar kormányfő decemberben vetette fel a vétó lehetőségét, azt állítva, hogy ha Donald Trump enyhítené az amerikai szankciókat, ő is hasonló lépést sürgetne az EU-ban. Ez annak ellenére történt, hogy Magyarország korábban támogatta a 15. szankciós csomagot.

A magyar vétó egyelőre nem merült fel konkrétan a magyar fél részéről, viszont az elmúlt napokban is küldött a kormány egyértelmű üzeneteket azzal kapcsolatban, hogy mit gondol az Oroszország elleni uniós szankciók fenntartásáról. Orbán Viktor múlt heti rádióinterjújában amellett érvelt, hogy a szankciós politikát meg kell szüntetni. "Ideje, hogy a szankciókat kidobjuk az ablakon, és egy szankciómentes kapcsolatrendszert alakítsunk ki az oroszokkal. Ez még azért odébb van, de ezen dolgoznunk kell. Most a jelek, amelyek Brüsszelből érkeznek, nem biztatóak. Tehát most kijózanodásra volna szükség, ehhez képest a ráivás fázisában vannak még, de ez majd elmúlik, és megérkezik a macskajaj, és utána elkezdődik a kijózanodás, de ehhez még kell egy-két hónap" - fogalmazott. "Azt kell megakadályoznunk, hogy Brüsszel olyan szankciós politikát folytasson, illetve az eddigit is meg kellene szüntetnünk annak érdekében, hogy az energiaárakat csökkenteni lehessen" - tette hozzá.

A Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott keddi egyeztetéséről megjelentetett összefoglaló videó kapcsán is egyértelműen fogalmazott a kormányfő az X-en. Ebben azt hangoztatja Orbán Viktor, hogy itt az ideje beszélni az Oroszország elleni szankciókról. Érvelése szerint ezek a büntetőlépések nem vetettek véget a háborúnak, nem bénították meg az orosz gazdaságot, és Európának nem sikerült más megfizethető forrásból helyettesítenie az orosz energiát. "A brüsszeli bürokraták által kidolgozott szankciók egy dolgot értek el: tönkretették az európai gazdaság versenyképességét. Eljött a változás ideje!" - zárta rövidre X-en megjelent bejegyzésének üzenetét.

Erre készül az EU

A brüsszeli diplomaták többsége úgy véli, Orbán Viktor végül nem fog vétózni. Ezt a vélekedést erősíti Trump nemrégiben tett kijelentése is, miszerint újabb szankciókat vezethet be Oroszország ellen, ha Putyin nem hajlandó tárgyalni a háború befejezéséről. Az uniós vezetők remélik, hogy a magyar kormányfő igazodni fog az amerikai állásponthoz.

Emlékezetes, az elmúlt napokban Donald Trump kemény üzeneteket fogalmazott meg az orosz elnök felé. Az orosz gazdaság meggyengítését ígérte és további szankciókat helyezett kilátásba, ha nem ül le a tárgyalóasztalhoz az orosz elnök. Ezek az intézkedések magukban foglalhatják az orosz termékekre kivetett magas vámokat és szankciókat, valamint az orosz olajtársaságok és az orosz olajat vásárló országok elleni szankciókat is, amelyek jelentős hatással lennének Moszkva gazdaságára.

"Ha azonban a magyar nagykövet vagy Szijjártó Péter külügyminiszter blokkolja azt, António Costa, az EU Tanácsának elnöke (képünkön - a szerk.) még

a január 31-i határidő előtt rendkívüli csúcstalálkozót hívhat össze, hogy az uniós vezetők személyesen egyezzenek meg Orbán Viktorral

- írja az EUobserver.

Az EU illetékesei alternatív megoldásokat is mérlegelnek arra az esetre, ha nem sikerülne meggyőzni a magyar miniszterelnököt. Egyik lehetőségként felmerült egy 1944-es belga törvény alkalmazása, amely lehetővé tenné a belga király számára, hogy megakadályozza az Euroclear felügyelete alatt álló 190 milliárd eurónyi orosz vagyon kivitelét az országból.

Az uniós tisztviselők attól tartanak, hogy a szankciók megszűnése esetén ez a jelentős összeg azonnal visszakerülne Oroszországba. A vagyon kamataiból tervezik finanszírozni egy Ukrajnának nyújtandó 50 milliárd dolláros kölcsön visszafizetését.

A helyzet megoldása kulcsfontosságú az EU számára, hiszen a szankciók fenntartása jelentős nyomást gyakorol Oroszországra az ukrajnai háborúban. Az elkövetkező napokban várhatóan

intenzív diplomáciai erőfeszítések kezdődnek annak érdekében, hogy meggyőzzék Magyarországot a büntetőintézkedések támogatásáról.

