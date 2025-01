Macron bombát robbantott, brüsszeli sarokkövet bontana el

Franciaország határozatlan időre halasztaná az EU új vállalati szabályozásainak bevezetését, amelyek a környezeti lábnyomról való kötelező jelentés elkészítését és a beszállítói láncok ellenőrzését írják elő. A lépés indoklása szerint a jogszabályok jelenlegi formájukban túlzott terheket rónak a cégekre, különösen a kisebb vállalatokra.

Franciaország egy január 20-i, a Politico által megszerzett dokumentumban javasolta, hogy a vállalati átvilágításról szóló irányelv (CSDDD) hatályba lépését határozatlan időre halasszák el, míg a vállalati fenntarthatósági jelentési irányelv (CSRD) alkalmazását két évvel tolják ki. A francia kormány szerint a jogszabályok jelenlegi szövegének módosítása szükséges, és

azokat csak az 5000 főnél kisebb cégekre, illetve 1,5 milliárd euró alatti árbevételű vállalkozásokra kellene alkalmazni.

Eric Lombard francia gazdasági miniszter a jogszabályok egyszerűsítésére szólított fel újévi beszédében, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi szabályozás gátolja a vállalatok növekedését. Ezt az álláspontot Emmanuel Macron is támogatta, kijelentve, hogy a túlszabályozás fékezi az innovációt.

Hasonló álláspontra helyezkedett Németország is, amely szintén két év halasztást javasolt a jelentési kötelezettségek bevezetésére.

Az Európai Bizottság február 26-án mutatja be a szabályozások felülvizsgálatát célzó javaslatát, amely a vállalatok átláthatóságát érintő három fő jogszabály – a CSRD, a CSDDD és az EU taxonómia – egyszerűsítésére fókuszál. Ursula von der Leyen elnök pedig először Davosban, majd az Európai Parlamentben tartott beszédeiben jelentette be, hogy egyszerűsítik az uniós szabályozásokat. Ugyanakkor azt is közölte, hogy

az EU összehangolja a deregulációt és a zöldátállás célkitűzéseit, nem pedig feladja utóbbiakat.

Címlapkép forrása: EU