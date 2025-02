Brüsszel bejelentette: Radikális változás jön a zöldszabályozásban, ez érintheti a magyar vállalatokat is

Az Európai Bizottság jelentősen csökkentené a karbonvám alá eső vállalatok számát, hogy enyhítse az adminisztratív terheket és ösztönözze a versenyképességet. A módosítások célja, hogy a klímavédelmi célkitűzések fenntartása mellett egyszerűsítsék az uniós vállalatok működését.

Az Európai Unió vállalatainak több mint 80 százaléka mentesülne az új karbonvám (CBAM) alól a brüsszeli tervek szerint – jelentette be Wopke Hoekstra Net Zero ügyekért és tiszta növekedésért felelős biztos biztos a Financial Times szerint.

Az intézkedés célja, hogy a rendszer kizárólag a legnagyobb kibocsátó importőrökre vonatkozzon, miközben a kisebb szereplőket mentesítené a jelentési és fizetési kötelezettségek alól. Hoekstra hangsúlyozta, hogy a reform nem csökkenti a klímavédelmi célok jelentőségét, hanem egyszerűsíti a vállalkozások működését.

Az új szabályozás értelmében a CBAM hatálya alá tartozó 200 000 cégből mintegy 180 000 vállalkozás mentesülne az adminisztratív terhektől.

A karbonvám célja, hogy az EU nehéziparát védje az olcsóbb, szennyezőbb külföldi importtal szemben. Az érintett ágazatok – többek között az alumínium-, acél-, vas- és műtrágyagyártás – vállalatainak 2024-től jelenteniük kell termékeik karbonlábnyomát,

2026-tól pedig meg kell fizetniük a különbözetet az EU és a gyártási ország kibocsátási költsége között.

Mivel a világ nagy részén nincs az EU kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez hasonló mechanizmus, az importőrök számára a megfelelés nehézségeket okozott. Egy márciusi jelentés szerint Németországban és Svédországban az érintett vállalatok mindössze 10 százaléka tudta teljesíteni a jelentési kötelezettségét a próbaidőszak alatt.

Az USA és India korábban erőteljesen bírálta a karbonvámot, mivel az exportőreik számára jelentős többletköltséget jelent. Az EU azonban fenntartja, hogy a módosítások célja az európai vállalkozások támogatása, nem pedig a rendszer gyengítése, hiszen az import 95 százaléka továbbra is CBAM-köteles marad.

Emellett Brüsszel reméli, hogy a könnyítések ösztönözni fogják más országokat saját kibocsátáskereskedelmi rendszereik bevezetésére. A változtatások egy nagy „omnibusz” jogszabálycsomag részeként léphetnek hatályba, amelyet a tagállamoknak és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia.

Az Európai Bizottság idén egy átfogó felülvizsgálatot is végrehajt a CBAM rendszerén, és vizsgálja annak kiterjesztését az üveg-, kerámia-, papír- és vegyipari termékekre is. Az acélipar eközben saját érdekeit próbálja érvényesíteni: azt szeretné elérni, hogy az EU-ban gyártott, majd külföldön feldolgozott és újraimportált termékek mentesüljenek a vám alól. Hoekstra szerint az Európai Bizottság nyitott a kérdés megvizsgálására, de elismerte, hogy a rendszer további finomhangolása nem lesz egyszerű.

Címlapkép forrása: EU