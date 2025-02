Uniós biztos titokzatos washingtoni küldetése: Európa nagy terveket szövöget

2025: ez itt az új világ kezdete? A vámháború piacokra gyakorolt következményeivel, illetve a kiújuló globális versennyel foglalkozunk következő Signature befektetői klubunkon.

Az uniós biztos várhatóan találkozik Donald Trump adminisztrációjának több kulcsfigurájával, köztük Howard Lutnick kereskedelmi miniszterrel és Jamieson Greer amerikai kereskedelmi képviselővel. Látogatásának célja, hogy kezelje azokat a növekvő aggodalmakat, amelyeket az amerikai elnök által bejelentett, kereskedelmi partnerekre kivetendő viszontvámok jelentenek.

Ennek lényege, hogy Trump pontosan akkora vámkulcsot alkalmazna az egyes országok importjára, mint amekkorával ők sújtják az amerikai exportot.

A tervezett amerikai vámintézkedések különösen érzékenyen érinthetik az Európai Uniót, amely az Egyesült Államok egyik legnagyobb gazdasági partnere, éves szinten több mint 1500 milliárd euró értékű árut és szolgáltatást cserélve. Bár az EU árukereskedelmi többletet halmoz fel az USA-val szemben, az amerikai szolgáltatási szektor többlete ezt részben kiegyensúlyozza. Ennek ellenére Donald Trump régóta kritizálja az európai kereskedelmi politikát, és újabb lépésekkel próbálja csökkenteni az amerikai kereskedelmi hiányt.

Az Európai Bizottság élesen bírálta Washington döntését, „rossz irányba tett lépésnek” nevezve az új vámok bevezetését. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke határozottan kijelentette,

hogy az EU kész megvédeni gazdasági érdekeit és szükség esetén válaszlépéseket hozni.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Európa alacsony vámokat alkalmaz, és nem lát indokot az Egyesült Államok által bevezetni tervezett korlátozásokra.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Trump már a múlt héten új védővámokat jelentett be az acél- és alumíniumimportokra, hasonlóan ahhoz, ahogyan első elnöksége idején is fellépett. Az akkori intézkedésekre Brüsszel ellenintézkedésekkel válaszolt, többek között az amerikai bourbon és Harley Davidson motorok megvámolásával. Most egy újabb vámháború réme fenyeget, miközben az EU próbál diplomáciai úton megoldást találni a konfliktusra, amelyet Šefčovič washingtoni látogatása is igyekszik enyhíteni.

Címlapkép forrása: Portfolio