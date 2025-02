Olyan uniós szigorítást sürgetnek, ami kivéreztetné a magyar gazdasági modellt

Európa akkumulátorgyártása egyre nagyobb mértékben függ a kínai beszállítóktól, miközben a kontinens nem biztosította a szükséges technológiai feltételeket és a kutatás-fejlesztést sem futtatta fel. Ha az uniós szabályozás nem szigorodik, fennáll a veszélye, hogy Európa csupán összeszerelő központtá válik, míg a stratégiai innováció továbbra is Kínában és Dél-Koreában marad – írja a Financial Times

Portfolio-MAGE Járműipar 2025 2025. március 26-27-én Győrben találkoznak a legjelentősebb hazai OEM-ek, vevők és beszállítók – erős szakmai program, állófogadás, gyárlátogatás, networking és szálláslehetőség!

Európa kockázatos helyzetbe kerülhet, ha nem biztosítja, hogy a kínai akkumulátorgyártókkal kötött partnerségek technológiai és tudásátadást is tartalmazzanak – figyelmeztet egy friss tanulmány, amelyet a brit lap mutatott be.

A Transport & Environment (T&E) nevű környezetvédelmi szervezet szerint az európai autógyártók és kínai beszállítók közötti jelenlegi megállapodások túlságosan rövid távúak, és nem rendelkeznek megfelelő szabályozási keretekkel a tudásmegosztásra.

A jelentés szerint ez nemcsak geopolitikai kockázatokat jelent, hanem hosszú távon Európa ipari szuverenitását is veszélyeztetheti.

A figyelmeztetés éppen akkor érkezik, amikor az európai országok stratégiájuk újragondolásán dolgoznak, hogy csökkentsék Kínától való függőségüket a zöld technológiák terén. Az európai akkumulátoripar helyzetét tovább rontotta, hogy nemrég összeomlott a svéd Northvolt, amely a kontinens egyik legnagyobb akkumulátorfejlesztési reménysége volt. Az űrt az autógyártók kínai beszállítókkal kötött megállapodásokkal próbálják betölteni: a Stellantis például egy 4,1 milliárd eurós lítium akkumulátorgyárat épít Spanyolországban a kínai CATL-lel, amelyhez közel 300 millió eurós állami támogatást is kapott.

A jelentés szerint a probléma, hogy a támogatásért cserébe nem írtak elő semmilyen tudásmegosztási kötelezettséget.

Hasonló együttműködések más európai autógyártók esetében is megfigyelhetők. A Volkswagen a kínai Gotion High-tech vállalattal működik együtt, és 2020-ban 1,1 milliárd eurót fektetett be a cégbe. Ennek ellenére a Transport & Environment szerint alig van jele annak, hogy jelentős technológiai vagy szellemi tulajdonjogi transzfer történt volna. Az európai piacot jelenleg a dél-koreai és kínai akkumulátorgyártók uralják, míg az EU-ban tervezett akkumulátorgyárak 40 százalékát is ázsiai vállalatok építik. Ezzel szemben az Egyesült Államok szigorúbb szabályokat alkalmaz: amikor amerikai autógyártók kínai beszállítókkal lépnek partnerségre, Washington feltételekhez köti a tudásátadást és a technológiai ellenőrzést.

Brüsszel most próbálja szigorítani a kínai vállalatokkal kötött megállapodások feltételeit, hogy az európai gyártók is profitáljanak a technológiai fejlődésből.

Azonban a tervezett szabályozások sokkal enyhébbek, mint amilyeneket Kína vagy az Egyesült Államok alkalmaz. Mindez egy olyan időszakban történik, amikor az európai vállalatok az ázsiai konkurensekkel igyekeznek versenyre kelni, miközben a kontinensen visszaesett az elektromos járművek iránti kereslet és egyre nehezebb finanszírozási forrásokhoz jutni.

Ráadásul az olyan szereplők, mint a Magyarországra tartó Sunwoda, CATL vagy EVE Battery egyike sem nyitott a tudásmegosztás alapú együttműködésekre, így akár el is hagyhatják Európát, ami a magyar gazdasági modellt is fenyegeti.

A pénzügyi nehézségek miatt több európai akkumulátorgyártó már visszafogta bővítési terveit. A francia Automotive Cells Company (ACC), amelyet a Stellantis, a Mercedes-Benz és a TotalEnergies támogat, elhalasztotta németországi és olaszországi gyártókapacitásának bővítését a piac lassulása miatt. Ez egy 4 milliárd eurós finanszírozási terv megszűnését is eredményezte, és a vállalatnak végül egy 845 millió eurós banki hitelt kellett felvennie a dunkerque-i telephelyének fejlesztéséhez.

Az európai akkumulátorgyártók most egy olcsóbb, lítium-vas-foszfát technológián alapuló akkumulátor fejlesztését fontolgatják, amely energiasűrűsége kisebb, de költséghatékonyabb. Azonban ennek megvalósíthatósága még kérdéses.

Az európai akkumulátoripar számára a legnagyobb kihívás továbbra is a tömegtermelés, amelyben Kína jelentős előnyben van. Egyes szakértők szerint a tudásmegosztás kiterjesztése az egész ellátási láncra segíthetne Európának felzárkózni, ahogyan Kína is az európai autógyártók tapasztalataira építve fejlesztette fel iparágát az elmúlt két évtizedben.

A T&E figyelmeztet, ha az EU nem lép időben, akkor fennáll a veszélye, hogy a kontinens csupán egy összeszerelő üzemként fog működni, miközben a valódi innováció és a stratégiai fejlesztések továbbra is az ázsiai gyártók kezében maradnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images