Von der Leyen szép lassan az egész világot behálózza Trump ellenében

India és az Európai Unió felgyorsítja a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat, miután Ursula von der Leyen és Narendra Modi egyetértettek abban, hogy még idén tető alá kell hozni a megállapodást. Az EU az Egyesült Államokból érkező vámfenyegetések árnyékában igyekszik diverzifikálni gazdasági kapcsolatait, miközben India saját piacának védelmében kemény tárgyalási stratégiát folytat. Brüsszel már Latin-Amerikával és Malajziával is tető alá hozott egy-egy kereskedelmi megállapodást, amivel kicselezheti Trump globális vámfenyegetését.

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen bejelentette, hogy India és az EU még az idén megállapodásra kíván jutni egy átfogó szabadkereskedelmi egyezményről – írja a Financial Times.

Az uniós delegáció csütörtökön New Delhibe utazott, hogy megerősítse a két fél gazdasági és politikai együttműködését, különös tekintettel a védelmi és biztonsági partnerségre,

amely kiterjedne a terrorellenes fellépésre, a kibervédelemre és a kritikus infrastruktúrák elleni támadások elhárítására is.

A tárgyalások lendületét Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetései is növelik, hiszen Trump nemcsak az EU, hanem India felé is kemény gazdasági retorikát alkalmaz. Az Egyesült Államok korábbi vezetője Indiát „vámkirálynak” nevezte, míg 25 százalékos vámokat helyezett kilátásba az EU-ból érkező importtermékekre.

Brüsszel ennek hatására igyekszik gyorsítani több régióval, így Indiával, Dél-Amerikával és Délkelet-Ázsiával folytatott kereskedelmi tárgyalásait.

India és az EU közötti szabadkereskedelmi tárgyalások először 2007-ben kezdődtek, de 2013-ban megrekedtek. Az egyeztetések 2022-ben újraindultak, ám továbbra is jelentős nézetkülönbségek állnak fenn a piacnyitás, az európai autók és szeszes italok indiai bejutása, valamint a környezetvédelmi és munkajogi szabályozások kérdéseiben. Narendra Modi kormánya korábban más nemzetközi partnerekkel, köztük az Egyesült Királysággal és az Európai Szabadkereskedelmi Társulással (EFTA), is szigorú tárgyalási taktikát alkalmazott.

Brüsszel azonban elszánt a siker érdekében, és az Ursula von der Leyen egy ambiciózus, kereskedelmi szempontból is jelentős megállapodás kialakítását célozza meg, amely nemcsak a vámokat, hanem a nem vámjellegű akadályokat is kezelné. Miközben India és az Egyesült Államok is folytatja saját kétoldalú egyeztetéseit, az EU számára az indiai piac egyre fontosabb partnerként jelenik meg a globális kereskedelmi dinamikák átrendeződése miatt, amelynek része az is, hogy Kínáról is elkezdik leválasztani az uniós ellátási láncokat.

Címlapkép forrása: EU