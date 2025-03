Milliárdos lobbicsata Brüsszelben, már az amerikai pénzek is megjelentek

Az Ukrajna elleni orosz invázió óta az Európai Unió egyre inkább önálló védelmi kapacitásainak fejlesztésére kényszerül, különösen az Egyesült Államok Ukrajnának nyújtott támogatásának csökkenése miatt. Az Európai Bizottság több kezdeményezést is elindított a védelmi ipar támogatására, például az 1,5 milliárd eurós Európai Védelmi Ipari Program (EDIP) vagy az Európai Védelmi Alap révén. A vállalatok célja, hogy ezekből az EU-forrásokból minél nagyobb részesedést biztosítsanak maguknak, miközben az amerikai beszállítók is igyekeznek befolyást szerezni.

A legnagyobb európai védelmi cégek – köztük az Airbus, a Leonardo, a Thales és a Rheinmetall – az EU Átláthatósági Nyilvántartásában deklarálják lobbitevékenységüket.

2022-ben a tíz vezető vállalat együttesen 3,95–5,1 millió eurót költött lobbira, míg 2023-ra ez az összeg 5,5–6,7 millió euróra emelkedett.

A legnagyobb növekedést a svéd Saab mutatta, amely megduplázta lobbikiadásait, de az Airbus és a Dassault is jelentősen növelte brüsszeli aktivitását.

A személyi állomány bővítése is egyértelmű trend. 2024-re a megkérdezett cégek 90 százaléka jelentette, hogy új alkalmazottakat vett fel brüsszeli irodáiba. A Thales három és félszeresére növelte lobbistái számát (3,5-ről 10-re), míg a Leonardo háromról öt főre emelte képviselői létszámát. Az amerikai vállalatok is egyre aktívabbak:

a Lockheed Martin 2023 májusában regisztrált az EU lobbinyilvántartásában, és már két képviselője dolgozik az Európai Parlamentben.

A geopolitikai bizonytalanság, különösen Donald Trump lehetséges újraválasztása, szintén fokozza az európai országok védelmi stratégiáinak újragondolását. Az államoknak el kell dönteniük, hogy növelik-e amerikai fegyverbeszerzéseiket, vagy inkább az EU-n belüli önálló kapacitásokat erősítik. Ezzel párhuzamosan a védelmi szektorhoz kapcsolódó tanácsadó cégek piaca is növekszik. Az olyan szereplők, mint a Rud Pedersen és a C&V Consulting, egyre több informatikai és pénzügyi vállalat számára nyújtanak tanácsadást, ahogy ezek az iparágak is belépnek a védelmi piacra.

Brüsszel lobbivilágát továbbra is néhány meghatározó szereplő uralja, így az Only Forward, a Logos Public Affairs vagy a védelmi ipari érdekeket képviselő EUTOP Europe és Euralia. Ugyanakkor új belépők is megjelentek, bár a piac továbbra is az évek óta aktív tanácsadó cégek kezében maradt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio