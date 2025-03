Kiderült olajra vagy segélyre költött többet az EU

Az utóbbi napokban Donald Trump amerikai elnök többször is azt állította, hogy Ukrajna 2022-es megszállása óta - a kemény kiállások és szankciós politika ellenére - az EU valójában többet költött orosz olajra és földgázra, mint amennyivel támogatta az ukrán ellenállást. A számokból kiderül vádjaiból mi igaz, és mi nem.

Trump persze hajlamos elnagyolni kijelentéseit, így többek közt nemrég Emmanuel Macron francia elnök is személyesen szembesíthette azzal, hogy valójában Európa többet költött Ukrajnára, még ha a kifejezetten hadieszközökre szóló támogatásokban el is maradtak. Jelen esetben az orosz energiavásárlások ügyében is van igazság mag, de csak ha szelektíven nézzük a források eredetét, írja az Euronews.

Az összehasonlítás azon áll vagy bukik, hogy Európa egészét nézzük, vagy csak kifejezetten az Európai Unió segélycsomagjait.

Az Európai Bizottság összesítése szerint az EU eddig összesen 135 milliárd eurót (közel 54 ezermilliárd forint) folyósított eddig, míg a CREA (Centre for Research on Energy on Clean Air) független szerv számításai szerint, ez idő alatt a tagállamok mintegy 205 milliárd euróért vettek orosz energiahordozókat, ami hozzávetőlegesen 50%-al több mint a kiküldött segély.

Ezt már önmagában az is árnyalja, hogy az energia szankciók előtt, sok tagállam igyekezett feltölteni a gáztározóit, és az elmúlt évek alatt, nagyjából harmadára csökkentek az ilyen irányú beszerzések. Ezen felül az EU hosszabb távú kötelezettségvállalásaiból is tudható, hogy az így nézett mérleg is átfordult már.

Valamint az összehasonlítás azért sem helytálló, mert nem az EU, hanem a tagállamok vásárolnak orosz energiahordozókat.

Így a kijelentés már most sem helytálló, ha a kontinens összes országának támogatását nézzük. A német Kiel Intézet számai alapján kiderül, hogy már az EU-s tagállamok külön támogatásait (Team Europe) is mellé vesszük, akkor már most is 202,6 milliárd eurót küldött. Ha ezek mellé hozzárakjuk a az Ukrajna védelmében szintén érdekelt - de nem tagállam - Egyesült Királyságot, Norvégiát, Izlandot és Svájcot, akkor

a támogatások megközelítik a 250 milliárd eurót (99 ezermilliárd forintot).

Ez jóval meghaladja az USA által hivatalosan folyósított 114 milliárd eurót, még ha az ezen felül biztosított technológiai és rejtett eszköztámogatásokat nehéz is számosítani (igaz, sok európai ország titkosított adományait sem ismerjük).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images