Magyarországgal vagy nélküle, de az EU támogatni fogja Ukrajnát

A csütörtöki Európai Tanács csúcstalálkozója előtt mindenki arra kíváncsi, hogy vajon Magyarország vagy Szlovákia vétója akadályozza-e az európai egységet. Kaja Kallas külügyi főképviselő és más európai vezetők is optimistán fogalmaznak, de megvan a forgatókönyv arra is, ha nem a tervek szerint alakulnak a tárgyalások.

Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője a csütörtöki tagállami csúcstalálkozó előtt arról nyilatkozott, hogy továbbra is az asztalon van minden lehetséges eszköz Európa újrafelfegyverzésének finanszírozásához, és hogy Ukrajna jövője meghatározó kérdés az egész EU szempontjából.

Kallas szerint nem kérdés, hogy Ukrajnát meg kell erősíteni, hogy egy jobb pozícióból lehessen véget vetni a háborúnak és így lehetne megalapozni a hosszú távú békének is igazán. Bízik benne, hogy a csúcstalálkozó egybehangzó kiállással fog végződni, mert ez több szempontból is fontos lenne.

A közös kiállás az USA felé is azt jelezné, hogy nem csak a hatalmas piaca miatt érdemes Európa partnerének maradni. Ha a tagállamok összezárnak, az Amerikának is jelzést adna erről - de

arra is utalt, hogy egység nélkül sem érdemes alábecsülni az EU-t.

A béketárgyalásokról kérdezve, Kallas azt mondta, hogy a háború európai területen zajlik, így mindenképpen ott lesznek a tárgyalóasztalnál, még ha folynak is külön amerikai egyeztetések.

A csúcstalálkozó sikere vagy bukása azon múlhat, hogy milyen erős szövegezése lesz a zárójegyzéknek, mi az ami például belefér Orbán Viktor miniszterelnöknek, akit a héten Emmanuel Macron francia elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke is igyekezett együttműködésre ösztönözni.

Amikor Kallast a lehetséges magyar vétóról kérdezték, hangsúlyozta, hogy ők továbbra is a 27 tagállam egységén dolgoznak és ebben bíznak, de Magyarország nevében nem tud előre nyilatkozni.

Az egyhangú szavazás gyengesége régóta téma a Tanácsban, ahol a tagállamok egyetlen vétóval is megakaszthatják az európai egységet és a közös cselekvést. Magyarország rendszeres vétózása kapcsán időről-időre előjön a többsebességes Európa lehetősége, amiben a gazdaságilag erősebb, tettre kész tagállamok egy szorosabb egységet alkothatnának, és előrevihetnének olyan dolgokat, amiben csupán néhány tagállam kormánya tart ellen.

Ez most látszólag a nemrég Keir Starmer brit miniszterelnök által is előhozott "Hajlandók Koalícióján" keresztül valósulhat meg leginkább. A találkozó előtt az európai liberálisok (Renew Europe) pártcsalád vezetője, Valerie Hayer is megszólalt a kérdésben, aki szintén reméli, hogy nem tervez se Orbán Viktor, se a szlovák miniszterelnök Robert Ficó vétózni, de

ha Putyin játékát akarják játszani, akkor nélkülük csináljuk meg, 25 vagy kevesebb tagállammal is képesek leszünk rá, mert muszáj gyorsan cselekednünk.

