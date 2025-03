Scholz elmondta, mire nem lesz képes Ukrajna, Lengyelország atomfegyverre vágyik

A csúcstalálkozón tehát az európai védelem erősítéséről, Ukrajna támogatásának folytatásáról és a hosszú távú finanszírozási lehetőségekről esett szó, de a vezetők között továbbra is vannak nézetkülönbségek az egyes konkrét védelmi stratégiák kapcsán.

Az Európai Tanács rendkívüli csúcstalálkozója előtt tartott sajtótájékoztatók középpontjában az európai védelmi együttműködés és Ukrajna támogatásának jövője állt. Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint Európának nincs más választása, mint hogy megnyerje az Oroszországgal zajló fegyverkezési versenyt.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke élesen bírálta az eddigi késlekedést, és hangsúlyozta, hogy Európának végre a tettek mezejére kell lépnie.

Olaf Scholz német kancellár kiemelte, hogy az Ukrajnának nyújtott támogatás nemcsak rövid távon, hanem hosszú távon is biztosítva kell, hogy legyen. A francia nukleáris védőernyő kiterjesztésének ötlete is felmerült, bár Scholz szerint a NATO jelenlegi struktúrája megfelelő keretet biztosít Európa biztonságának garantálására.

Európának meg kell nyernie a fegyverkezési versenyt

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a találkozóra megérkezve arról beszélt, Európa elvesztegetett éveket a védelmi unió kiépítésében, de mára megváltozott a helyzet.

„Ma mindenki eltökélt abban, hogy vállalja ezt a kihívást” – jelentette ki. Úgy véli, hogy Oroszország végül elveszíti a jelenlegi fegyverkezési versenyt, ahogy a Szovjetunió is elvesztette a hasonlót 40 évvel ezelőtt.

Ez az egyetlen módja annak, hogy elkerüljünk egy nagyobb konfliktust

– hangsúlyozta.

Tusk szerint a francia elnök javaslata, amely szerint Franciaország kiterjesztené nukleáris védőernyőjét európai partnereire, nem újkeletű, de megfontolandó.

Minden ilyen kezdeményezést jól össze kell hangolnunk, és minden egyes európai ország védelmi képességeinek az EU egészének védelmét kell szolgálniuk

– tette hozzá, de jelezte, hogy Lengyelország kész akár a francia atomtöltetek tárolására is.

Metsola: Itt az ideje, hogy Európa végre cselekedjen

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke kemény szavakkal illette az európai döntéshozókat, amiért eddig nem tettek eleget Európa védelmi képességeinek fejlesztéséért.

Ideje, hogy Európa végre a saját lábára álljon

– mondta.

Metsola szerint Ukrajna ma is ugyanazért harcol, mint három éve: Európa biztonságáért. „Ezt végre fel kell ismernünk, és meg kell mutatnunk, hogy nemcsak beszélünk Ukrajna támogatásáról, hanem ténylegesen cselekszünk is.”

Szerinte az EU-nak egyértelmű pénzügyi és katonai segítséget kell nyújtania Ukrajnának, hogy

amiért ők harcolnak, azt mi együtt harcoljuk ki velük.

Scholz: Az ukrán támogatás hosszú távú garanciákat igényel

Olaf Scholz leköszönő német kancellár szerint az EU-nak biztosítania kell Ukrajna folyamatos pénzügyi és katonai támogatását. „Ez most a legfontosabb feladat” – jelentette ki. Kiemelte, hogy az Egyesült Államok támogatása is kulcsfontosságú, és Európának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az elkövetkező években is fennmaradjon.

Scholz egyértelművé tette, hogy az ukrán hadsereg hosszú távú megerősítése nélkül nem lehet tartós békét teremteni.

Azt kell biztosítanunk, hogy Ukrajna szuverén és független nemzet maradjon, és rendelkezzen egy erős honvédelemmel. Ez saját erejéből nem lesz lehetséges, ezért az európai és transzatlanti partnerek támogatása elengedhetetlen

– fogalmazott.

A kancellár szerint az EU-nak új finanszírozási mechanizmusokat kell kidolgoznia, amelyek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy hosszú távon is biztosítsák védelmi kiadásaikat. "Nem elég a következő egy-két évre gondolkodnunk, hosszú távon kell biztosítanunk, hogy minden tagállam annyit költhessen a védelemre, amennyit szükségesnek tart" – mondta.

Megosztottság a francia nukleáris védőernyő kérdésében

A francia elnök javaslata, miszerint Franciaország kiterjesztené nukleáris védőernyőjét az EU többi tagállamára, megosztotta a vezetőket. Míg Tusk nyitottnak mutatkozott az ötletre, Scholz hűvösen fogadta azt. "A NATO keretei már biztosítják Európa biztonságát" – mondta.

Scholz szerint Németország továbbra is elkötelezett a NATO nukleáris megosztási politikája mellett, és ez a német politikai pártok széles körű egyetértésével bír.

Ez nem olyasmi, amit feladnánk

– szögezte le a leköszönő kancellár.

