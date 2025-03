Fajsúlyos reviziót akar az EP az Európai Bizottság támogatási szerződéseinél

Az Európai Parlament pártjai egymást támadva indítanak vizsgálatokat a kiszórtnak vélt EU-s támogatások kapcsán. A konzervatívoknak a jogvédőket, a liberálisok az autógyárakat vegzálnák.

Az európai törvényhozók lényegesen kiegészítették azoknak a projekteknek a listáját, amelyek az Európai Bizottság jóvoltából kaptak vissza nem térítendő támogatást. A vizsgálat, ami eredetileg a zöldátmenetben érdekelt civilszervezetek finanszírozását vizsgálta volna, szabályosan nyílt harcba csapott át az európai jobb- és baloldal között, írja a Politico.

Az Európai Bizottság költségvetési és igazgatási ügyekért felelős biztosának, Piotr Serafinnak azt jelezték egy szerdai levélben, hogy az EP Költségvetési Ellenőrző Bizottsága (CONT) 28 különböző bizottsági pályázati forrást szeretne vizsgálni, ezzel jóval több szereplőt érintve, mint ami az eredeti elképzelés lett volna.

A kiegészítés után a listára többek közt felkerülne:

a Shell és a Volkswagen, de olyan jogvédő szervezetek is, akik a bevándorlók vagy a szexuális kisebbségek érdekiben járnak el, mint a Nemzetközi Menekültügyi Bizottság vagy a jobboldali véleményformálók szerint ide sorolt Transparency International.

A listán szereplő támogatási megállapodások a 2019 és 2024 közötti időszakra esnek, ami összesen 58,2 millió euró (23 milliárd forint) értékben lettek kifizetve. Ennek több mint felét egy klímasemleges mobilitási pályázaton nyerték el, messze a második legnagyobb részét, 17 millió eurót pedig a hidrogén alapú üzemanyagok fejlesztésére, illetve ilyen töltőállomások telepítésére.

Ezt követi három 3,5 és 1,5 millió közötti tétel, majd "Az LMBTQI+ bevándorlók befogadásának elősegítése helyi szinten" című pályázatra szánt 1,3 millió euró (520 millió forint). A maradék 22 tételből, egyet leszámítva mind 1 millió euró alatt nyertek el támogatásokat.

Fokozatos adok-kapok

Az egész akkor kezdődött, amikor konzervatív Európai Néppárt (EPP) nehezményezni kezdte, hogy egy zöld átmenetben érdekelt civilszervezetek, nyilvános kampányra, lobbizásra kezdték használni a Bizottságtól kapott támogatásait.

Ezt gyorsan korrigálta a Bizottság és rendre utasította az résztvevő NGO-kat, hogy ezekből a forrásokból médiakampányok nem finanszírozhatók.

Miután az EPP vizsgálatot kért a zöldek mellett különböző jogvédő szervezetek ellen is, a Parlament baloldali pártjai azt követelték, hogy azokat a pályázatokat is vizsgálják meg, amikből nagyobb európai cégek juthattak plusz forrásokhoz.

A már megnevezett érdekcsoportokon és vállalatokon kívül a vizsgálat megállapodások érintik majd a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, a Bizottság igazságügyi programját, a közös agrárpolitikával kapcsolatos tájékoztatási támogatásokat, a Mezőgazdasági Főigazgatóság szerződéseit, a Belső Biztonsági Alap rendőrségi promjai, és több társadalmi egyenlőséget célző program is.

Ezeken felül olyan cégeket és csoportosulásokat is érint mint a Ramboll Consulting, Ricardo Nederland, BayWa Solar Projects, BusinessEurope, the North European Oil Trade Oy, PlantPress, and AgroTV.

