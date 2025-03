Ítéletet mondtak Ursula von der Leyen csendes ravaszkodásáról

Sasvári Marcell 2025. március 11. 11:00

Viharos időkben kell kormányoznia az Európai Bizottság újraválasztott elnökének, Ursula von der Leyennek. Bár már az előző ciklust is előre nem látható válságok árnyékolták be, Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése még tovább gyorsította az eseményeket, és így tovább szűkült az amúgy is több fronton akadályokba ütköző EU mozgástere.