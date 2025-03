Rászólt a NATO-vezér az EU-ra, konfliktusos szövetséget kell kötnie Európa fekete bárányával

A NATO főtitkára, Mark Rutte sürgette az Európai Unió vezetőit, hogy javítsanak kapcsolataikon Törökországgal, mivel az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kivonulás az európai biztonsági rendszerből arra kényszeríti a kontinens fővárosait, hogy átgondolják szövetségeiket – számolt be a Financial Times

Rutte, aki korábban Hollandia miniszterelnökeként többször is összetűzésbe került Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel, most hangsúlyozta, hogy az EU-nak és Törökországnak együtt kell működnie a biztonság érdekében.

Az EU jelenleg lehetőségeket keres az együttműködés fokozására Törökországgal és más, nem EU-tagállamokkal, mivel a védelmi képességek jelentős megerősítésére törekszik.

Trump fenyegetései, hogy visszavonja az Egyesült Államok biztonsági garanciáit az európai NATO-szövetségesek felé, valamint az Oroszországgal való kapcsolatok újraindítása és Ukrajna támogatásának megszüntetése aggodalmat keltett az EU fővárosaiban. Ennek eredményeként egyes EU-tagállamok a „hajlandók koalíciójában” való együttműködést szorgalmazzák olyan országokkal, mint Norvégia és az Egyesült Királyság.

Törökország külügyminisztere, Hakan Fidan részt vett Európa fő katonai hatalmainak februári londoni találkozóján, ahol Ukrajna támogatásáról és szélesebb védelmi kérdésekről folytatott tárgyalásokat. Rutte korábban egy munkaebéd alkalmával is hangsúlyozta Ankarával való együttműködés fontosságát. Az EU egyik magas rangú tisztviselője kijelentette, hogy

a dolgok megváltoznak, és idővel el kell dönteni, kit szeretnénk a csapatunkban látni, függetlenül attól, hogy milyen problémák merülhetnek fel.

Azonban Törökország nem csatlakozott az EU és más nyugati szövetségesek Oroszország elleni szankcióihoz, és továbbra is erős gazdasági és energiakapcsolatokat tart fenn Moszkvával. Görögország ezért rámutatott arra, hogy Törökország nem vesz részt a szankciós rendszerben, miközben nem rendezte konfliktusait több EU-tagállammal sem, így például Ciprus ügyében épp Athénnal.

Bár az EU közvetlen beavatkozása védelmi és biztonsági kérdésekben korlátozott, a blokknak jelentős pénzügyi eszközei vannak a védelmi ipar együttműködésének alakítására. Törökország jelentős fegyveripara része egy szélesebb vitának, amelyben az EU-tagállamok arról vitatkoznak, hogy a harmadik országok védelmi vállalatai részesüljenek-e az EU kezdeményezéseiből a fegyverkiadások növelésére.

Rutte javaslata miatt Brüsszelnek is le kell nyelnie egy békát: Törökország hivatalosan is tagjelöltje az Európai Uniónak, de a folyamat már évek óta szünetel. Bár a csatlakozási tárgyalások 2005-ben elkezdődtek, a folyamatot számos tényező akadályozta, köztük a politikai és emberi jogi aggályok, valamint a feszült viszony Görögországgal Ciprus ügyében. Az EU számos párbeszédcsatornát felfüggesztett, beleértve a biztonsági és védelmi kérdéseket is, részben a két fél közötti feszültségek miatt.

