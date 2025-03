Brüsszel csőre töltötte a fegyvert, azonnal bevetik, ha Trump lép

Az Európai Unió gyors válaszlépést tett Donald Trump legújabb vámintézkedéseire, miután az Egyesült Államok 25 százalékos vámot vetett ki az acél- és alumíniumimportra. Az Európai Bizottság bejelentette, hogy saját ellenintézkedései akár 26 milliárd euró értékű amerikai árut érinthetnek, és áprilisban lépnek életbe – számolt be a Financial Times

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke elítélte, hogy az Egyesült Államok március 12-től 25 százalékos vámokat vet ki az európai alumínium- és acélexportra. Az uniós végrehajtó testület vezetője szerint az intézkedés káros a vállalkozásokra és a fogyasztókra egyaránt, mivel bizonytalanságot teremt és megemeli az árakat.

Ugyanakkor kiemelte, hogy az EU kötelessége megvédeni saját gazdaságát és polgárait.

Az uniós válaszlépések között szerepelnek a Trump első elnöki ciklusa idején már alkalmazott büntetővámok, amelyek olyan ikonikus amerikai termékeket érintenek, mint a bourbon whiskey, a farmernadrágok és a Harley-Davidson motorkerékpárok.

Az uniós válaszcsapás április 1-jén lép életbe.

Míg a további korlátozások, amelyek ipari termékeket és mezőgazdasági árukat – például baromfit és marhahúst – érintenek, még uniós jóváhagyásra várnak, és várhatóan április közepén hatályba lépnek.

Brüsszel egyértelmű üzenetet kíván küldeni Washingtonnak, hogy nem hagyja válasz nélkül a protekcionista lépéseket.

Trump újabb védővámokat vezetett be az acél- és alumínium mellett a termékek egy szélesebb körére is, beleértve

a teniszütőket,

szobakerékpárokat,

bútorokat

és légkondicionáló berendezéseket.

A volt elnök azzal indokolja a döntést, hogy meg akarja védeni az amerikai ipart az olcsó külföldi termékek áradatától, amely állítása szerint aláássa a hazai gyártók helyzetét. Az intézkedések éles kritikát váltottak ki nemcsak az EU-ban, hanem más fontos kereskedelmi partnereknél is. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök például „teljesen indokolatlannak” nevezte a lépést, amely szerinte ellentmond az Egyesült Államok és Ausztrália közötti hagyományosan szoros gazdasági együttműködésnek.

A vámháború hatása már most érzékelhető a pénzpiacokon, és további gazdasági feszültségeket vetít előre.

A St. Gallen-i Endowment for Prosperity Through Trade elemzése szerint az érintett acél- és alumíniumtermékek teljes importértéke 2024-ben 151 milliárd dollárt tett ki. Az amerikai jogi szakértők szerint Trump mostani intézkedései radikálisabbak, mint a 2018-as hasonló vámok, mivel eltörölték azokat a korábbi kivételeket, amelyek lehetővé tették, hogy egyes vállalatok vámmentesen hozzanak be bizonyos termékeket.

A kanadai–amerikai kereskedelmi konfliktus különösen éles fordulatot vett: Trump egy nappal azután, hogy bejelentette, hogy 50 százalékra emeli a kanadai acél- és alumíniumimport vámját, visszavonta a döntést, miután Ontario tartomány megtorló intézkedésként 25 százalékos pótdíjat szabott ki az amerikai áramimportra, majd később ezt felfüggesztette.

Címlapkép forrása: EU