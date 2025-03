A Kallas-terv miatt fagyhatnak be a frontvonalak az EU-tagállamok között

Az uniós külügyminiszterek brüsszeli találkozójának középpontjában a védelmi ügyek lesznek, különösen Kaja Kallas külügyi főképviselő azon terve, amely 40 milliárd eurós katonai támogatást irányoz elő Ukrajnának. A javaslat azonban megosztja a tagállamokat, miközben egyre mélyül a kelet-nyugati törésvonal a védelmi kiadások és az európai fegyvergyártás támogatásának kérdésében.

Az Európai Unió külügyminiszterei hétfőn Brüsszelben találkoznak, ahol a védelmi kérdésekre koncentrálnak az egyeztetéseken. Az Európai Bizottság szerdán új javaslatokat terjeszt elő a ReArm Europe fegyverkezési támogatási program részletszabályairól, egy nappal az uniós csúcstalálkozó előtt – kezdi összefoglalóját a Politico.

A tárgyalások egyik fő témája Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselőjének terve, amely szerint az uniós tagállamok idén akár 40 milliárd eurós katonai támogatást nyújthatnának Ukrajnának.

A javaslatról múlt pénteken már tárgyaltak a nagykövetek, de a döntéshozatal várhatóan elhúzódik a csütörtöki csúcstalálkozóig.

A Kallas-féle kezdeményezés lényege, hogy egy „önkéntes koalíció” keretében biztosítsák a támogatást, így megkerülve a magyar és szlovák vétó lehetőségét. Ugyanakkor a terv komoly ellenállásba ütközik, és a diplomáciai várakozások szerint sem ma, sem a hét későbbi részében nem születik majd konkrét döntés.

Ennek ellenére a csütörtökön tárgyalandó csúcstalálkozói közlemény legújabb tervezetében már szerepel Kallas kezdeményezése.

Az európai védelmi politika kapcsán egyre élesebben kirajzolódik egy új kelet-nyugati törésvonal. A frontvonalhoz közelebb fekvő országok – mint a balti államok, a skandináv országok és Lengyelország – hajlandók nagyobb összegeket fordítani a védelemre, míg a távolabb eső államok, például Portugália, Spanyolország és Olaszország, óvatosabbak.

Több ország, köztük Franciaország, a védelmi kiadások növekedésének költségvetési hatásait is mérlegeli. Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sánchez pedig a pénteki Financial Times-interjújában felvetette, hogy a kiberbiztonsági beruházásokat és a klímavédelmi intézkedéseket is a védelmi kiadások közé kellene sorolni.

Emmanuel Macron francia elnök eközben a hétvégén több interjúban is hangsúlyozta, hogy az európai országoknak elsősorban uniós gyártású fegyvereket kellene vásárolniuk, nem pedig amerikaiakat. Macron szerint az Egyesült Államok által gyártott Patriot légvédelmi rendszerek helyett

az új generációs francia-olasz SAMP/T-rendszert kellene preferálni, és a vadászgépek terén is a francia Rafale típus lenne előnyösebb az amerikai F-35-ösök helyett.

A kérdés körül komoly diplomáciai vita bontakozott ki, mivel egyes tagállamok azt szeretnék, hogy az uniós újrafegyverkezési kezdeményezések kizárólag az EU-n belüli gyártókra vonatkozzanak, kizárva az amerikai, de esetlegesen mozgásteret hagyva a török és brit beszállítóknak.

Címlapkép: Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője részt vesz és felszólal az ENSZ Biztonsági Tanácsának az ukrajnai háborúval foglalkozó ülésén. A fotó forrása: EU/Andrea Renault/AFP.