Nem várt helyről szálltak bele Brüsszel válaszcsapásába

Franciaország miniszterelnöke, François Bayrou vasárnap bírálta az Európai Bizottság döntését, amelynek értelmében több amerikai termékre, köztük bourbonra vetettek ki büntetővámokat az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi konfliktus részeként. Bayrou szerint hiba volt Kentucky whiskyt célba venni, mintha az jelentős kereskedelmi fenyegetést jelentene. A politikus szerint Brüsszel egy régi listát használt fel anélkül, hogy azt alaposan átnézte volna – számolt be a Politico

A kereskedelmi háború újabb szakasza azután kezdődött, hogy Donald Trump amerikai elnök múlt héten globális acél- és alumíniumvámokat vezetett be. Erre válaszul az Európai Bizottság szerdán bejelentette, hogy újra kivet vámokat olyan ikonikus amerikai termékekre, mint a Harley-Davidson motorkerékpárok, a farmernadrágok és a bourbon. Trump másnap azzal fenyegetőzött, hogy 200 százalékos vámot vet ki minden francia és uniós eredetű borra, pezsgőre és egyéb alkoholos italra.

Bayrou szerint a Bizottság intézkedése közvetlenül hozzájárulhatott ahhoz, hogy Trump az európai alkoholiparra reagált ilyen élesen.

A politikus különösen aggódik a francia konyakipar miatt, amely már így is megszenvedte a transzatlanti kereskedelmi feszültségeket. Most pedig az a veszély fenyegeti, hogy ismét áldozatává válik a gazdasági konfliktusoknak, miközben már a Kína és az EU közötti kereskedelmi vita miatt is jelentős hátrányokat szenved el.

A kínai kormány tavaly vizsgálatot indított az európai brandyimport ellen, miután az EU vámokat vetett ki a kínai elektromos járművekre.

Bayrou a múlt pénteken találkozott a francia konyakgyártókkal, akik kettős nyomás alatt állnak: egyrészt a kínai kereskedelmi szankciók, másrészt az amerikai fenyegetések miatt. A kérdés kiemelt napirendi pont lesz Franciaország külügyminisztere, Jean-Noël Barrot közelgő kínai látogatásán, amelyre március végéig sor kerül.

