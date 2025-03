Meglepő fordulat: az EU megmentené a „demokrácia világítótornyát” Trump döntése után

Az Európai Unió már vizsgálja a lehetőségét, hogyan válthatná ki a Szabad Európa és a Voice of America szerkesztőségek támogatását, miután az Egyesült Államok megvonta a forrásokat a szervezetektől.

Az Európai Unió vezetői hétfőn jelezték, hogy megpróbálják megmenteni a Szabad Európa (Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL) működését, miután az Egyesült Államok, Donald Trump döntése nyomán, megvonta annak finanszírozását. Az amerikai kormány által a hidegháború idején alapított médium olyan országokban sugároz, ahol a szabad sajtó korlátozott vagy fejletlen, netán az euroatlanti értékeket és elköteleződést akarják erősíteni – írja a Reuters.

Jan Lipavský cseh külügyminiszter arra kérte az EU-s kollégáit a brüsszeli találkozón, hogy keressenek megoldást a prágai székhelyű médium működésének fenntartására.

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője szerint az RFE/RL „a demokrácia világítótornya”, és sajnálatos, hogy az Egyesült Államok megvonta a támogatást. Kallas elmondta, hogy

a miniszterek megvizsgálják a lehetséges EU-s támogatás módjait, de nem garantált, hogy sikerül pótolni az amerikai finanszírozást.

A Trump-adminisztráció hétvégén szüntette meg az RFE/RL támogatását, amely olyan országokba sugároz, mint Irán, Oroszország, Fehéroroszország és Ukrajna. Stephen Capus, a médium elnöke szerint ez "óriási ajándék Amerika ellenségeinek". Ennek ellenére az újságírók hétfőn is folytatták munkájukat, és friss hírek jelentek meg a honlapon.

A lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski jelezte, hogy Varsó is megvizsgálja, milyen lépésekkel segíthetné az RFE/RL és a Voice of America működését. A Trump-kormányzat szintén megszüntette az USA Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének programjainak több mint 80%-át, és elnöki rendelettel korlátozta a Voice of America és más állami médiumok működését.

Elon Musk már korábban is támadta az RFE/RL-t, egy X-posztban azt állítva, hogy „csak radikális baloldali őrültek beszélgetnek [ezen keresztül] egymással”. Trump lépéseit az amerikai kormány méretének csökkentésével indokolta, de a döntés éles bírálatokat váltott ki Európában.

Címlapkép forrása: EU