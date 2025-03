Hosszú távú tervet csiszol az EU a várható dömpingárazás ellen

Az Európai Unió szigorítani készül az alumínium mellett az acélimport ellenőrzésén is, mivel a nyitott európai piacok komoly dömpingveszélynek vannak kitéve a vámháborúk új korszakában.

Az Európai Bizottság szerdán mutatja be az acél- és fémiparra vonatkozó véglegesített cselekvési tervét, melynek célja, hogy iránymutatást adjon az európai fémgyártás fenntarthatóbbá és versenyképesebbé tételéhez, írja az Euronews.

Az hosszú ávú tervre azért van szükség már most mert a jelenlegi védintézkedések 2026. június végére kifutnak, és a probléma várhatóan addigra nagymértékben fokozódhat, mivel a világ egyre több pontján kényszerülnek arra, hogy ellenlépéseket tegyenek a friss amerikai vezetés vámpolitikájára válaszul.

Az európai piac mérete, nyitottsága és a rövidesen beinduló újrafegyverkezés miatt az EU a többletacél első számú célpontjává válhat.

A dokumentumtervezet szerint a Bizottság legkésőbb 2025 harmadik negyedévében olyan intézkedésre tesz javaslatot, amely az EU acéliparának legalább a jelenlegivel azonos védelmet biztosít.

Az új szabályozás még a jelenlegi védintézkedések lejárta előtt lép majd életbe, és vámkvótákon alapuló megközelítést alkalmaz, ami egy bizonyos mennyiség felett erős dömpingellenes vámok kivetését jelentheti, így bevédve a helyi előállítók árait a tipikusan Kínából ideirányított olcsó acéltól.

Emellett azt is leszögezi, hogy a harmadik országok által hulladék-fémekre kivetett exportkorlátozásokra arányos ellenintézkedésekkel kell válaszolni. Amellett, hogy az EU viszonylag nyitottnak akarja megtartani piacát

A dokumentum fő hangsúlya az Európa biztonsági és rugalmassági szükségleteinek szem előtt tartása, és számol az uniós kereslet változásainak,

A Bizottság eközben az alumíniumszektor esetében is a megfelelő védintézkedések bevezetésén gondolkodik. Erre azért van szükség, mert az uniós termelők jelentős piaci részesedésvesztése és a közelmúltbeli 25%-os amerikai alumíniumvámok miatt itt is romlani látszik a helyzet, és fennáll a veszélye annak, hogy több oldalról is ide irányíthatják át a kibocsátásuk egy részét.

