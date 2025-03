Megvilágosodást várnak a csúcstalálkozótól Európa vezetői

Az Európai Unió vezetői először találkoznak mióta az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump, nélkülük kísérelt meg nyélbe ütni egy korlátozott tűzszünetet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Csütörtökön és pénteken Brüsszelben üléseznek a tagállamok vezetői, ahol a kontinens versenyképességen túl, az unió külpolitikája, védelmi képességeinek felfejleszthetősége, a migrációs helyzet és a 2028-2034-as ciklus költségvetési tervei lesznek napirenden.

A mostani ülés a két héttel ezelőtti különleges csúcstalálkozó folytatása, amit azért hívtak össze, hogy az EU közös választ adjon a megváltozott világpolitikai helyzet nehézségeire. Ennek António Costa tanácselnök szerint az volt a tanulsága, hogy

az európai versenyképesség és a kontinens - beleértve Ukrajna - védelme összefonódott.

Akkor egyhangúan megegyeztek abban, hogy az EU-nak akár 800 milliárd eurót is el kell majd költenie az újrafegyverkezésre, de Ukrajna tartós támogatásáról, csak egy külön nyilatkozatban tudtak megállapodni, amit Magyarországon kívül minden tagállam aláírt.

Első megszólalások

A találkozóra első körben a balti államok, Észtország, Lettország és Litvánia vezetői egymás után érkeztek, és nagyjából hasonló dolgokat emeltek ki. Mindhárman kiemelték, hogy 5% körüli vagy azt meghaladó védelmi költségvetésükkel bőven az átlagos arány felett vannak.

Ebben szerintük más országok többet is tehetnének, mivel fontos az USA szövetsége, de az EU-nak a saját lábán is meg kell tudni állnia. Egyhangúan remélik azt is, hogy a közös kölcsön mellett, nem visszatérítendő támogatások is lesznek az európai fegyverkezésre.

Olaf Scholz még éppen regnáló német kancellár - akinek ez lesz az utolsó csúcstalálkozója, mielőtt a februárban győzelmet arató Friedrich Merz várhatóan kormányt alakít - arról beszélt az ülés előtt, hogy Európának feltétlenül tovább kell erősítenie Ukrajnát, hogy az szuverén módon választhassa meg vezetőit, és békeidőkben is erős sereggel álljon készen.

Ennek elérésében kulcsfontosságúnak tartja a német adósságfék elengedését, amihez az alkotmánymódosítást ezen a héten fogadták el a Bundestagban.

Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke elmondta, hogy az európai polgárok 70 százaléka szerint csak az EU védheti meg őket, ezért:

Az uniónak meg kell erősödnie, átláthatóbban kell kezelni azt mivel és mennyivel támogatják Ukrajnát, az igazságos béke kérdésében pedig ahhoz kell tartsa magát, amit az orosz megszállás elején már megfogadtak. Az európai piacot azzal lehet megerősíteni, hogyha nyíltan kommunikálnak arról is, hogy az itteni tőke hozzáférhető. Ehhez szerinte minden eszköz rendelkezésre áll, csak meg kell csinálni. Továbbá kulcsfontosságúnak tartja az egyszerűsítést az uniós források elosztásában is, és átláthatóbbá kell azt tenni a tagállamok polgárainak is.

Több érkező is említette, hogy a találkozó egyik legfontosabb pontja az lesz, hogy mit tud elmondani az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij, aki beszélt már Trumpal, az eddig nem túl kecsegtető orosz tűzszüneti követelések elhangzása óta.

Gitanas Nauséda litván államfő már érkezősekor arról beszélt, hogy bízik benne, a telefonhívás után az amerikaiaknak is felnyílik a szeme, és

muszáj lesz belátniuk kik lehetnek megbízható szövetségeseik a konfliktus berekesztésében.

Címlapkép forrása: EU