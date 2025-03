Az EU belengette legújabb bosszúvámjait, amivel térdre akarják kényszeríteni Trumpot

Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke kemény hangú nyilatkozatban reagált Donald Trump, amerikai elnök autókra és autóalkatrészekre kivetett 25 százalékos vámintézkedéseire. A közleményben már azt a területet is kijelölte, ahol büntető vámokkal sújthatják az Egyesült Államok nagyvállalatait.

Bernd Lange, az EP Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke csütörtökön élesen bírálta Donald Trump amerikai elnök döntését, amellyel 25 százalékos vámot vetett ki az autóimportra.

Lange szerint ezzel az intézkedéssel

Trump egymaga tette jóval drágábbá az összes újonnan készült amerikai autót.

Elmondása szerint mindezt csak légből kapott kritériumokkal és hamis nemzetbiztonsági aggályokkal próbálja igazolni Trump, pedig az ő meglátásában

ezek a vámok nemcsak károsak a munkavállalókra, a vállalkozásokra és a fogyasztókra egyaránt, hanem egyenesen "illegálisnak" is nevezhetőek.

Bár Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos friss látogatására hivatkozva Lange elmondta, hogy az EU továbbra is küzdeni fog egy fair megállapodásért, szerinte a most és április 2-ára ígért további amerikai vámok ellensúlyozására, nem lesz elég az a acél- és alumíniumimportot is érintő 26 milliárd euró értékű ellenintézkedés, amit a Bizottság jelenleg tervez, ezért további vámokat lengetett be az EU részéről.

Lange kiemelte, hogy az EU mindig a tárgyalásos megoldásokat keresi, de úgy tűnik, eszkalációra van szükség ahhoz, hogy az USA hajlandó legyen tárgyalóasztalhoz ülni.

Ha az USA illegálisan támadja alapvető gazdasági érdekeinket, az EU-nak fontolóra kell vennie a digitális szolgáltatásokra kivetendő vámokat, amelyek területén az USA jelentős többletet mutat fel.

- zárta nyilatkozatát Lange.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images