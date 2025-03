Mélytengeri széntemetőkre épülhet a globális zöldítés

Sasvári Marcell 2025. március 30. 19:30

Több, látszólag szennyező tevékenységekkel kísérletező cég dolgozik azon, hogy hogyan lehetne visszájára fordítani a klímaváltozást. Bár a kibocsátás csökkentése még a leghatékonyabb módja lehetne az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésének, még ha a legnagyobb szennyezők komolyan is vennék a célszámokat, akkor is be kéne vetni olyan technológiákat, amik nemcsak megőrzik, hanem aktívan javítják a környezet levegő minőségét. Listázzuk a startupokat amiket érdemes lehet figyelni az elkövetkező években.