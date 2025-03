Egy másik EU-tagállamban dolgoznál? Most jön a nagy változás!

Mindazoknak, akik eddig az Európai Unió „eures.europa.eu” portálján kerestek állást más uniós országokban, át kell vinniük a profiljukat és önéletrajzukat az Europassra. A változás március 31-ével lép életbe, addig lehet lépni. Ha ezt valaki elmulasztja, akkor sincs tragédia: csak újra kell regisztrálni az Europasson. Változatlanul az Eures fogadja a munkáltatók igényeit és ezek találkoznak majd az Europassra feltöltött önéletrajzokkal. Szabó S. László cikke.

Változatlanul működik az Eures tanácsadó hálózata, amely mintegy ezer tagból áll. A profilok az Europassból tölthetők át. A két portálra a bejelentkezés egyaránt az EULogin rendszerével történik: ez egy egységes autentikációs rendszer, amellyel az uniós intézmények által a világhálón nyújtott szolgáltatásokat lehet igénybe venni.

Ezek közé tartozik például az EUSurvey, amellyel mindenki létrehozhat és üzemeltethet kérdőíves felméréseket vagy meghallgathatja-megnézheti az EUAcademy online tanfolyamait. Kis- és középvállalatok részére egy automatikus fordító platform is rendelkezésre áll, amely persze elsősorban szakmai szövegekre alkalmas, főleg, ha azok az unió tevékenységéhez kapcsolódnak – hiszen ezek képezik adatbázisának alapját.

Az EULogin kétfaktoros autentikációt alkalmaz, és itt szintén jön egy változás: eddig lehetett egy második, egyszeri jelszót kérni sms-ben. Ez azonban ma már nem biztonságos,

ezért júniussal megszűnik.

Az EULogin applikáció két módon használható: a képernyőn megjelenő QR-kódból az alkalmazás generál egy egyszeri jelszót, vagy pedig az alkalmazásban megjelenik az azonosítási kérés, amelyet egy egyedi számkód (amelyet a felhasználó állíthat be) beadásával engedélyezhetjük a hozzáférést. Ez utóbbival is visszaéltek már más hasonló alkalmazások esetében: addig küldözgették a kiszemelt áldozatnak az autentikációs kéréseket, hogy az megunta, és rányomott az engedélyezésre. Ennek elkerülésére az EULogin applikációban csak akkor jelenik meg a kérés, ha elindítjuk mobilunkon, amit nyilván csak akkor teszünk meg, ha mi akarunk bejelentkezni.

Sokan ismerhetik az Europass szakmai önéletrajz szabványát, ha nem is mindenki szereti, mert nagyon strukturált és részletes. A portál azonban nem csak önéletrajzokat, hanem motivációs leveleket is segít írni. Emellett oktatásokra jelentkezhetünk, adott munkakörökhöz kapcsolódó próbatesztekre is használhatjuk.

Az Europass profilunkból vihetjük át adatainkat az Euresről az Europassra, illetve újonnan is regisztrálhatunk és feltölthetjük önéletrajzunkat –

aki nem tette meg március végével, számára ez utóbbi lehetőség áll nyitva.

Aki lementette a feltöltött adatokat és önéletrajzot, az könnyebb helyzetben van, de saját önéletrajzunkat nem lehetetlen újra megírni sem. Mintegy négymillió álláshelyre lehet ezután jelentkezni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images