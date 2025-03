Nem várt helyről figyelmeztették Brüsszelt: egzisztenciális válaszúthoz érkezett Európa

Az Európai Unió előtt álló vámháborús kihívás nemcsak gazdasági, hanem politikai fordulópont is, amely döntésre kényszeríti a tagállamokat az önálló stratégiai irányvonalról. Christine Lagarde szerint a Trump-féle „viszonossági” vámtarifákra adott válasz komoly hatással lehet az euróövezet növekedésére és versenyképességére is. Úgy látja, Európának most kell eldöntenie, hogy alkalmazkodik, vagy megerősíti önállóságát – derül ki a Les Echos összefoglalójából.

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke hétfő reggel a France Inter rádiónak adott interjújában kijelentette: „egzisztenciális válaszútnál” van Európa, és itt az ideje, hogy „önállóság felé vezető útra lépjen” az Egyesült Államok vámháborús politikájával szemben. Donald Trump elnök ugyanis a héten új, úgynevezett „viszonossági” vámtarifák bevezetésére készül, amelyek az európai termékekre is vonatkoznának, és a célja, hogy kiegyenlítse a szerinte túlságosan deficites amerikai kereskedelmi mérleget.

Lagarde szerint ez nem csupán gazdasági kérdés, hanem szuverenitási kihívás is: Európának önállóan, a tagállamokkal közösen kell döntenie sorsa alakításáról.

Lagarde nyilatkozata egyértelmű üzenet: az EU nem hajlandó tétlenül szemlélni, ahogy az amerikai fél egyoldalúan módosítja a játékszabályokat. „Meg kell mutatnunk, hogy nem vagyunk hajlandók feladni” – fogalmazott. Ugyanakkor korábbi, a Financial Times-nak adott novemberi interjújában Lagarde még óvatosságra intett, és inkább tárgyalásos megoldást szorgalmazott, különösen a következő amerikai elnökkel való egyeztetés útján. Szerinte egy nyílt vámháború senkinek sem használ: „ebben mindenki csak veszít”.

Az EKB számításai szerint az amerikai vámintézkedések önmagukban 0,3%-kal csökkenthetik az euróövezet GDP-jét egy éven belül, míg egy uniós válaszlépés esetén ez az érték elérheti a 0,5%-ot is.

Bár az inflációs kilátások javulnak – az EKB 2025-re 2,3%-os inflációval számol, szemben a 2022 októberi 10,6%-os csúccsal –, Lagarde szerint a jegybank nem engedhet a szigorú politikából: „ez napi harc”. A kamatokat tavaly június óta hat alkalommal csökkentették negyed százalékponttal, de a 2%-os cél eléréséhez szerinte továbbra is megfontolt lépésekre van szükség.

A gazdasági bizonytalanság tehát továbbra is nagy, miközben az európai döntéshozók között is megosztottság tapasztalható: van, aki gyors lépéseket sürget, mások viszont kivárnának. Lagarde mindenesetre világossá tette, hogy az EU-nak most kell eldöntenie, milyen gazdasági és politikai pályát választ: az alkalmazkodásét vagy az önálló fellépését. Ez az elkövetkező hetek európai válaszainak fényében akár kontinenssorsú döntéssé is válhat.

