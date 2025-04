Akár fél éven belül búcsút mondhat Musk az európai piacoknak

Az Európai Unió új stratégiát fontolgat az agresszív amerikai vámintézkedésekkel beindított kereskedelmi háborúban: a hagyományos árucikkek helyett az amerikai bigtech cégeket és pénzügyi szolgáltatókat vennék célkeresztbe, miután Donald Trump amerikai elnök további vámokkal is fenyegeti a kontinenst.

Brüsszel eddig a klasszikus kereskedelmi háború forgatókönyvét követve, Trump ipari fémekre és az autóiparra kivetett vámjaira válaszul, többek közt szintén az acélt és alumíniumot célozta, illetve olyan klasszikus amerikai márkákat, mint a Harley-Davidson motorok vagy a Jack Daniels whisky - írja a Politico.

Ezek a bejelentések inkább csak arra szolgáltak, hogy előre kiegyenlítsék azt a többletet amit az Egyesült Államok realizált volna, ha az EU válaszlépések nélkül hagyja Trump büntetővámjait. Az eddigi európai vámbejelentések tulajdonképpen a jelenlegi állapot fenntartását szolgálják, hiszen

Amerikának mindössze 3% körüli az aktuális deficitje az EU-USA közti kereskedelemben.

Bár az EU nettó exportőr az autóipar, a gyógyszeripar és az élelmiszerek területén, a szolgáltatások terén nettó importőr – ez biztosíthat számára nagyobb mozgásteret egy kereskedelmi vitában. A teljes transzatlanti kereskedelemen keresztül az EU mindössze 50 milliárd dolláros (18,7 ezer milliárd forint) többletet élvez az évi 1700 milliárdos forgalomból.

Washington azonban korábban már további vámok bejelentését is megerősítette, amiket majd csak azután jelentenek be, hogy a Trump által "Felszabadulás napjának" (Liberation Day) nevezett április 2-án kiélesítik az európai termékekre kirótt vámokat. Ennek fényében az Európai Bizottság már korábban belengette, hogy ők is kénytelenek lesznek fokozni a nyomást.

Az EU célkeresztjébe most olyan bankóriások kerülhetnek, mint a J.P. Morgan vagy a Bank of America, illetve olyan tech vállalatok, mint Elon Musk X platformja, a Google vagy az Amazon. Elmondásuk szerint több kreatív válasszal is készülnek, köztük akár az úgynevezett kereskedelmi "rakétavetőjük" bevetésével is. Ezzel a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat is kihasználva,

az EU akár 6 hónapon belül lelőhetné a X-et, vagy egyszerűen betilthatnák az országba irányuló uniós befektetéseket.

