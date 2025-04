Kevesen jutnak Le Pen sorsára, pedig sok képviselő teszi rossz zsebbe az EU-s pénzeket

Egyáltalán nem ritka eset, hogy az Európai Parlamenti képviselők nem megfelelően költik el az EU által biztosított forrásaik, de a Nemzeti Tömörülés elnöke az átlagosnál jóval tudatosabban mehetett szembe az vonatkozó szabályozással. Le Pen pártja jelentősen túllépte a pártfinanszírozási visszaélés sokszor elmosódó határvonalát, pedig könnyen visszafizethették volna tartozásuk, ha azt valóban csak véletlenül tették volna rossz helyre.

A francia Nemzeti Tömörülés frakcióvezetőjét, Marine Le Pent az 5 éves politikai szerepvállalástól való eltiltás mellett, 100 ezres, a pártját 2 millió eurós (800 millió forintos) büntetéssel sújtották, miután kiderült, hogy az EP által biztosított juttatások egy részét közvetlenül átforgatta franciaországi működésük finanszírozásába. Ezzel azonban közel sincs egyedül, írja az Euronews.

Az EP-képviselők saját 4 millió forint körüli alaptérítményük felett,

havonta 30 769 eurós (~12,5 millió forint) keretösszeget kapnak asszisztenseik fizetésére.

Ennek minimum 40%-át tartózkodásilag is Brüsszelben, Luxemburgban vagy Strasbourgban dolgozó asszisztensekre kell költeni, akiket közvetlenül az Európai Parlament alkalmaz. Az, hogy ki hány asszisztenst foglalkoztat, változó lehet, de nagyjából ketten jutnak minden EP képviselőre.

A keret fennmaradó 60%-át azonban szabadon költhetik "helyi asszisztensek" foglalkoztatására, ami tipikusan a tagállami pártirodákban dolgozó munkatársakat jelenti, azzal a megkötéssel, hogy az ő munkájuk "szükséges, és közvetlenül kapcsolódik" a képviselőjük Európai parlamenti mandátumának gyakorlásához.

Itt persze nem nehéz belátni, hogy még a legnagyobb jó szándékkal is könnyen elmosódnak a határvonalak.

A visszaélések felderítésében sokáig a bejelentések alapján dolgozó Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) játszott kulcsszerepet, de 2021 óta a szélesebb nyomozati hatáskörökkel rendelkező Európai Ügyészség (EPPO) is foglalkozik ilyen ügyekkel.

Bár az Európai Parlament nem hozza nyilvánosságra a számokat, az FTM 2023-as vizsgálata alapján, közel 140 EP képviselő költött szabálytalanul parlamenti forrásaiból, köztük például Le Pen is, aki többek közt a biztonsági őrét is jól tartotta az EU-s keretből.

Ezeket a számokat nem is tagadja az EP, viszont elmondásuk szerint a legtöbb esetben csupán tévedésekről van szó, amiket a képviselők tipikusan komoly ágálás nélkül, 1 hónapon belül megtérítenek, így 2019 és 2022 közt összesen mintegy 2 millió eurót nyertek vissza.

Ehhez képest semmiképp sem kevés az a nagyjából 3 millió eurós (1,2 milliárd forint) összeg, amivel Le Pent és pártját ítélték el.

Ez azért is aggályos, mert a Nemzeti Tömörülés esetében még az sem mondható el, hogy nincs más érdemi forrásuk, hiszen jelen formájukban is már régóta a francia parlament tagjai, így az ezért járó állami finanszírozásra is jogosultak.

Címlapkép forrása: EU