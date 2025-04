Az EU is becsukhatja kapuit a kínai kütyük előtt

Portfolio 2025. április 04. 10:58

Bár Donald Trump amerikai elnök megbízhatatlan vám- és külpolitikájától sokan azt várták, hogy összefogásra kényszerítheti Kínát és az EU-t, az is könnyen elképzelhető, hogy az unió is saját termelőinek bevédése mellett dönt. Ugyan a piac lezárásról még nem beszélhetünk, már most szóba került, hogy több terméknek kell majd kopogtatni Európa nyitott piacának ajtaján.